رغم تأهُّله إلى ربع النهائي.. إشاعة مغرضة حول "رضا" ووكالة عالمية تردّ

تم تداولها في الساعات الماضية حول بطل التجديف السعودي

رغم تأهله إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف "رجال" بدورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليًّا في طوكيو، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إشاعة مغرضة أنّ الرياضيّ السعوديّ حسين علي رضا حلّ أخيرًا في التصفيات بفارق ساعة ونصف الساعة في مسابقة التجديف.

وردّت وكالة "فرانس برس على هذه الشائعة قائلة: الادعاء بأنه وصل متأخرًا بفارق ساعة ونصف الساعة ليس صحيحًا، فرغم أن "رضا" حلّ أخيرًا فعلًا في مجموعته بالتصفيات الأولى، لكنّ الفارق كان 50 ثانية فقط عن صاحب المركز الأول.

وحسب الوكالة: يضمّ المنشور الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل، صورةً من مسابقة في التجديف مع جدول نتائج في أسفلها.

وقال مشاركو الصورة: إنّ "السعودي علي رضا حلّ أخيرًا في مسابقة التجديف للرجال في أولمبياد طوكيو بفارق ساعة ونصف الساعة عن باقي المتسابقين".

إلا أن خدمة تقصّي الحقائق في وكالة "فرانس برس" كذّبت هذا الادعاء بالحقائق والأرقام.

وقالت: إن "رضا" حلّ خامسًا في مجموعته مع 7:54:18 دقائق بفارق 50 ثانية عن متصدّر المجموعة، وهو ما يمكن التأكُّد منه عبر الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو الذي يعرض نتائج مختلف المسابقات، وعرضت "فرانس برس" صورة من الموقع الرسمي للأولمبياد.

جدير بالذكر أن رضا وصل إلى ربع نهائي مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني في ملحق التصفيات خلف جيلبين بيتر؛ من زيمبابوي ضمن المجموعة الثالثة والأخيرة.

وتلقّى "رضا" تهنئة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بعد تأهله.