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الأخضر الأولمبي يواصل معسكر الدمام .. بتمارين تكتيكية ومناورة

ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني (الوطني) سعد الشهري، تركّزت على تنفيذ تمرين دفاع المنطقة، تلا ذلك مناورة طُبّق فيها التكتيك الذي تم العمل عليه خلال الحصة التدريبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي يواصل معسكر الدمام .. بتمارين تكتيكية ومناورة
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني (الوطني) سعد الشهري، تركّزت على تنفيذ تمرين دفاع المنطقة، تلا ذلك مناورة طُبّق فيها التكتيك الذي تم العمل عليه خلال الحصة التدريبية.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
10:12 PM

الأخضر الأولمبي يواصل معسكر الدمام .. بتمارين تكتيكية ومناورة

ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني (الوطني) سعد الشهري، تركّزت على تنفيذ تمرين دفاع المنطقة، تلا ذلك مناورة طُبّق فيها التكتيك الذي تم العمل عليه خلال الحصة التدريبية.

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