النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال ٧ أيام.. تعليم الدوادمي يحتفي باليوم الوطني.. مشاركات لجميع الفئات

حفل تخلله أوبريت وعروض مرئية ولقاءات.. وتكريم مشاركين وتدشين مشاريع

احتفلت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، في اليوم الوطني الـ٩١، بعدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة؛ حيث استمرت الفعاليات طيلة أسبوع كامل، ونفذت داخل الإدارة وخارجها، وشملت جميع فئات المجتمع.

وتفصيلًا، تفاعلت إدارة التعليم بالدوادمي مع الاحتفاء باليوم الوطني ٩١، بعدد من الفعاليات طيلة أسبوع كامل، وكان أبرز البرامج والأنشطة التي نفذتها إدارة التعليم، إلقاء عدد من الكلمات الوطنية؛ منها كلمة مدير التعليم بمناسبة اليوم الوطني ٩١، وكلمات للمساعد للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية، إضافة لكلمة للمساعدة للشؤون التعليمية، وكلمات مديري مكاتب التعليم، ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وشملت الأنشطة، بطاقات تهنئة من جميع وحدات وأقسام الإدارة، وكذا إطلاق خريطة تفاعلية لمشاريع المملكة، وبرومو عبارة عن مشاركة من طلاب التربية الخاصة يعبّرون فيه عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وتَضمنت الأنشطة فيديو بعنوان "مشاركة ولمسة وفاء" سطرها أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم، إضافة إلى فعالية الشاشة العملاقة، ومسيرة الباصات التي تحمل شعار اليوم الوطني وأعلام المملكة.

وكان من أبرز الفعاليات، إقامة حفل بهذه المناسبة، برعاية محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، حضره مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي والمساعدون ورؤساء الأقسام ومنسوبو الإدارة.

واشتمل الحفل على عدد من الفعاليات؛ إذ بدأ بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة، ثم شاهد ضيوف الحفل عرضًا مرئيًّا من تقديم قسم الإشراف التربوي يستعرض جهود الإدارة أثناء جائحة كورونا.

وتخلل الحفل تدشين مشاريع الطفولة المبكرة من قِبَل المحافظ، وعرض مرئي للإعلام والاتصال عن أبرز الاستعدادات لفعاليات اليوم الوطني، وأوبريت "هي لنا دار"، وعرض لمشاركة أبناء الشهداء والمتوفين من منسوبي التعليم عن اليوم الوطني.

واختُتم الحفل بإجراء لقاءات مع المحافظ ومدير المستشفى ورئيس البلدية، وتكريم الجهات الحكومية والأهلية المتعاونة والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني.

وفي نفس الصدد أقيم احتفال باليوم الوطني ٩١ في القسم النسائي، نفذه النشاط الطلابي للبنات حضره منسوبات الإدارة وتخلله فعاليات متنوعة وأنشطة وطنية معبرة عن مكانة يوم الوطن في نفوس الجميع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
خلال ٧ أيام.. تعليم الدوادمي يحتفي باليوم الوطني.. مشاركات لجميع الفئات
سبق

احتفلت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، في اليوم الوطني الـ٩١، بعدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة؛ حيث استمرت الفعاليات طيلة أسبوع كامل، ونفذت داخل الإدارة وخارجها، وشملت جميع فئات المجتمع.

وتفصيلًا، تفاعلت إدارة التعليم بالدوادمي مع الاحتفاء باليوم الوطني ٩١، بعدد من الفعاليات طيلة أسبوع كامل، وكان أبرز البرامج والأنشطة التي نفذتها إدارة التعليم، إلقاء عدد من الكلمات الوطنية؛ منها كلمة مدير التعليم بمناسبة اليوم الوطني ٩١، وكلمات للمساعد للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية، إضافة لكلمة للمساعدة للشؤون التعليمية، وكلمات مديري مكاتب التعليم، ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وشملت الأنشطة، بطاقات تهنئة من جميع وحدات وأقسام الإدارة، وكذا إطلاق خريطة تفاعلية لمشاريع المملكة، وبرومو عبارة عن مشاركة من طلاب التربية الخاصة يعبّرون فيه عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وتَضمنت الأنشطة فيديو بعنوان "مشاركة ولمسة وفاء" سطرها أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم، إضافة إلى فعالية الشاشة العملاقة، ومسيرة الباصات التي تحمل شعار اليوم الوطني وأعلام المملكة.

وكان من أبرز الفعاليات، إقامة حفل بهذه المناسبة، برعاية محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، حضره مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي والمساعدون ورؤساء الأقسام ومنسوبو الإدارة.

واشتمل الحفل على عدد من الفعاليات؛ إذ بدأ بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة، ثم شاهد ضيوف الحفل عرضًا مرئيًّا من تقديم قسم الإشراف التربوي يستعرض جهود الإدارة أثناء جائحة كورونا.

وتخلل الحفل تدشين مشاريع الطفولة المبكرة من قِبَل المحافظ، وعرض مرئي للإعلام والاتصال عن أبرز الاستعدادات لفعاليات اليوم الوطني، وأوبريت "هي لنا دار"، وعرض لمشاركة أبناء الشهداء والمتوفين من منسوبي التعليم عن اليوم الوطني.

واختُتم الحفل بإجراء لقاءات مع المحافظ ومدير المستشفى ورئيس البلدية، وتكريم الجهات الحكومية والأهلية المتعاونة والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني.

وفي نفس الصدد أقيم احتفال باليوم الوطني ٩١ في القسم النسائي، نفذه النشاط الطلابي للبنات حضره منسوبات الإدارة وتخلله فعاليات متنوعة وأنشطة وطنية معبرة عن مكانة يوم الوطن في نفوس الجميع.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
09:36 AM

خلال ٧ أيام.. تعليم الدوادمي يحتفي باليوم الوطني.. مشاركات لجميع الفئات

حفل تخلله أوبريت وعروض مرئية ولقاءات.. وتكريم مشاركين وتدشين مشاريع

A A A
فلاح الجوفان - الدوادمي
0
92

احتفلت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، في اليوم الوطني الـ٩١، بعدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة؛ حيث استمرت الفعاليات طيلة أسبوع كامل، ونفذت داخل الإدارة وخارجها، وشملت جميع فئات المجتمع.

وتفصيلًا، تفاعلت إدارة التعليم بالدوادمي مع الاحتفاء باليوم الوطني ٩١، بعدد من الفعاليات طيلة أسبوع كامل، وكان أبرز البرامج والأنشطة التي نفذتها إدارة التعليم، إلقاء عدد من الكلمات الوطنية؛ منها كلمة مدير التعليم بمناسبة اليوم الوطني ٩١، وكلمات للمساعد للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية، إضافة لكلمة للمساعدة للشؤون التعليمية، وكلمات مديري مكاتب التعليم، ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وشملت الأنشطة، بطاقات تهنئة من جميع وحدات وأقسام الإدارة، وكذا إطلاق خريطة تفاعلية لمشاريع المملكة، وبرومو عبارة عن مشاركة من طلاب التربية الخاصة يعبّرون فيه عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني ٩١.

وتَضمنت الأنشطة فيديو بعنوان "مشاركة ولمسة وفاء" سطرها أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم، إضافة إلى فعالية الشاشة العملاقة، ومسيرة الباصات التي تحمل شعار اليوم الوطني وأعلام المملكة.

وكان من أبرز الفعاليات، إقامة حفل بهذه المناسبة، برعاية محافظ الدوادمي سلطان بن سعد السديري، حضره مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي والمساعدون ورؤساء الأقسام ومنسوبو الإدارة.

واشتمل الحفل على عدد من الفعاليات؛ إذ بدأ بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير التعليم كلمة بهذه المناسبة، ثم شاهد ضيوف الحفل عرضًا مرئيًّا من تقديم قسم الإشراف التربوي يستعرض جهود الإدارة أثناء جائحة كورونا.

وتخلل الحفل تدشين مشاريع الطفولة المبكرة من قِبَل المحافظ، وعرض مرئي للإعلام والاتصال عن أبرز الاستعدادات لفعاليات اليوم الوطني، وأوبريت "هي لنا دار"، وعرض لمشاركة أبناء الشهداء والمتوفين من منسوبي التعليم عن اليوم الوطني.

واختُتم الحفل بإجراء لقاءات مع المحافظ ومدير المستشفى ورئيس البلدية، وتكريم الجهات الحكومية والأهلية المتعاونة والمشاركة في فعاليات اليوم الوطني.

وفي نفس الصدد أقيم احتفال باليوم الوطني ٩١ في القسم النسائي، نفذه النشاط الطلابي للبنات حضره منسوبات الإدارة وتخلله فعاليات متنوعة وأنشطة وطنية معبرة عن مكانة يوم الوطن في نفوس الجميع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,121
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,778
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة