النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3045 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 424 خلال الـ24 ساعة الماضية

سبب غريب.. هندي يقتل زوجته الحامل ويدّعي انتحارها

تم القبض عليه مع والده ووالدته بتهمة القتل

ألقت الشرطة الهندية القبضَ على زوجٍ قَتَل زوجته الحامل لأن أهلها لم يدفعوا المهر.

وكشفت وسائل إعلام هندية، أنه عُثر على الضحية -وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا- متوفاة في ظروف غامضة؛ فيما حاول أهل زوجها وصف ما حدث بأنه "انتحار".

وأكدت والدة الضحية وفق صحيفة "البيان" أن ابنتها تعرضت للتعذيب والمضايقة من قِبَل زوجها وأهله بسبب المهر.

وكشفت أن أهل زوجها قتلوها وجعلوها تبدو وكأنها انتحرت.

وألقت الشرطة القبض على الزوج "جاجانديب" وكل من والدته ووالده بتهمة القتل، وصرح المفتش سوريندر كومار، ضابط مركز شرطة منطقة "موتي ناجار" التي وقع فيها الحادث، بأنهم سجلوا قضية ضد المتهم.

وكانت الضحية قد تزوجت من "جاجانديب" منذ حوالى عام ونصف، وبعد فترة وجيزة من الزواج، بدأ زوجها ووالداه في تعذيبها بسبب المهر.

وأوضحت والدة الضحية، راجني شارما، أن عائلتها حاولت أيضًا التدخل مرات عدة؛ لكن موقف عائلة "جاجانديب" ظل كما هو، ورفضوا تغيير معاملتهم السيئة للضحية.

وأضافت أن عائلتها تَلَقّت مكالمة من أهل زوجها، وزعموا أنها أنهت حياتها بتعليق نفسها في مروحة سقف.

الرئيسية/ محطات

اعلان
سبب غريب.. هندي يقتل زوجته الحامل ويدّعي انتحارها
سبق

ألقت الشرطة الهندية القبضَ على زوجٍ قَتَل زوجته الحامل لأن أهلها لم يدفعوا المهر.

وكشفت وسائل إعلام هندية، أنه عُثر على الضحية -وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا- متوفاة في ظروف غامضة؛ فيما حاول أهل زوجها وصف ما حدث بأنه "انتحار".

وأكدت والدة الضحية وفق صحيفة "البيان" أن ابنتها تعرضت للتعذيب والمضايقة من قِبَل زوجها وأهله بسبب المهر.

وكشفت أن أهل زوجها قتلوها وجعلوها تبدو وكأنها انتحرت.

وألقت الشرطة القبض على الزوج "جاجانديب" وكل من والدته ووالده بتهمة القتل، وصرح المفتش سوريندر كومار، ضابط مركز شرطة منطقة "موتي ناجار" التي وقع فيها الحادث، بأنهم سجلوا قضية ضد المتهم.

وكانت الضحية قد تزوجت من "جاجانديب" منذ حوالى عام ونصف، وبعد فترة وجيزة من الزواج، بدأ زوجها ووالداه في تعذيبها بسبب المهر.

وأوضحت والدة الضحية، راجني شارما، أن عائلتها حاولت أيضًا التدخل مرات عدة؛ لكن موقف عائلة "جاجانديب" ظل كما هو، ورفضوا تغيير معاملتهم السيئة للضحية.

وأضافت أن عائلتها تَلَقّت مكالمة من أهل زوجها، وزعموا أنها أنهت حياتها بتعليق نفسها في مروحة سقف.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
12:35 PM

سبب غريب.. هندي يقتل زوجته الحامل ويدّعي انتحارها

تم القبض عليه مع والده ووالدته بتهمة القتل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,234

ألقت الشرطة الهندية القبضَ على زوجٍ قَتَل زوجته الحامل لأن أهلها لم يدفعوا المهر.

وكشفت وسائل إعلام هندية، أنه عُثر على الضحية -وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا- متوفاة في ظروف غامضة؛ فيما حاول أهل زوجها وصف ما حدث بأنه "انتحار".

وأكدت والدة الضحية وفق صحيفة "البيان" أن ابنتها تعرضت للتعذيب والمضايقة من قِبَل زوجها وأهله بسبب المهر.

وكشفت أن أهل زوجها قتلوها وجعلوها تبدو وكأنها انتحرت.

وألقت الشرطة القبض على الزوج "جاجانديب" وكل من والدته ووالده بتهمة القتل، وصرح المفتش سوريندر كومار، ضابط مركز شرطة منطقة "موتي ناجار" التي وقع فيها الحادث، بأنهم سجلوا قضية ضد المتهم.

وكانت الضحية قد تزوجت من "جاجانديب" منذ حوالى عام ونصف، وبعد فترة وجيزة من الزواج، بدأ زوجها ووالداه في تعذيبها بسبب المهر.

وأوضحت والدة الضحية، راجني شارما، أن عائلتها حاولت أيضًا التدخل مرات عدة؛ لكن موقف عائلة "جاجانديب" ظل كما هو، ورفضوا تغيير معاملتهم السيئة للضحية.

وأضافت أن عائلتها تَلَقّت مكالمة من أهل زوجها، وزعموا أنها أنهت حياتها بتعليق نفسها في مروحة سقف.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,597

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة