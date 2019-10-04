غوميز يفوز بجائزة لاعب الأسبوع في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

فاز المهاجم الفرنسي بافيتمبي غوميز نجم نادي الهلال السعودي بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز خارج ملعبه على السد القطري 4-1 يوم الثلاثاء.

وسجل غوميز هدفين للهلال، بعدما كان السد تقدم في النتيجة 1-0 عبر هدف غوميز نفسه بالخطأ في مرمى فريقه، ولكن اللاعب استعاد توازنه وسجل هدفين وضعًا فريقه على أعتاب النهائي.

وإلى جانب الهدفين، صنع غوميز ثلاث فرص لزملائه وجمع 8.7 نقطة.

في المركز الثاني جاء تاكاهيرو سيكيني لاعب أوراوا ريد دايموندز الياباني، والذي قاد فريقه للفوز على ضيفه غوانغزهو ايفرغراند الصيني 2-0.

وحل رابعاً فابريسيو لاعب أوراوا برصيد 7.2 نقطة، حيث سجل لاعب الوسط الهدف الأول لفريقه في مرمى غوانغزهو عبر تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة، وقد سدد اللاعب 4 تسديدات كان من بينها اثنتين على المرمى، ومرر 22 تمريرة.

أما في المركز الخامس فقد جاء أكرم عفيف لاعب السد القطري، برصيد 7.1 نقطة، والذي صنع 3 فرص لزملائه.



وحصل علي البليهي لاعب السد وتومواكي ماكينز لاعب أوراوا ريدز على 6.9 نقطة لكل منهما، مقابل 6.7 نقطة للاعب الهلال محمد البريك.