النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

نصف مليون مستفيد من خدمات طوارئ مستشفيات جازان

4921 تدخلاً جراحيًا منها 3121 عملية كبرى و1800 صغرى

كشفت "صحة جازان" أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 462877 مراجعاً، كما بلغ عدد مرضى العيادات 234620 مريضًا، فيما أدخل 20503 أشخاص للتنويم بالمستشفيات وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد التدخلات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفيات صحة جازان بلغ 4921 تدخلاً جراحيًا منها 3121 عملية كبرى، و1800 عملية صغرى، أما عمليات جراحة اليوم الواحد فقد بلغ عددها 1497 عملية.

وبلغ إجمالي عدد الفحوص المخبرية لأقسام المختبرات بالمستشفيات 1593364 فحصًا مخبريًا، وبلغت عدد الفحوص الإشعاعية 187576 فحصًا إشعاعيًا، فيما بلغ عدد المراجعين لمراكز وعيادات الغدد الصماء والسكري 8278 مراجعًا، وبلغ عدد الولادات 4387 ولادة، وبلغ إجمالي عدد جلسات التأهيل 94607 جلسات.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نصف مليون مستفيد من خدمات طوارئ مستشفيات جازان
سبق

كشفت "صحة جازان" أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 462877 مراجعاً، كما بلغ عدد مرضى العيادات 234620 مريضًا، فيما أدخل 20503 أشخاص للتنويم بالمستشفيات وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد التدخلات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفيات صحة جازان بلغ 4921 تدخلاً جراحيًا منها 3121 عملية كبرى، و1800 عملية صغرى، أما عمليات جراحة اليوم الواحد فقد بلغ عددها 1497 عملية.

وبلغ إجمالي عدد الفحوص المخبرية لأقسام المختبرات بالمستشفيات 1593364 فحصًا مخبريًا، وبلغت عدد الفحوص الإشعاعية 187576 فحصًا إشعاعيًا، فيما بلغ عدد المراجعين لمراكز وعيادات الغدد الصماء والسكري 8278 مراجعًا، وبلغ عدد الولادات 4387 ولادة، وبلغ إجمالي عدد جلسات التأهيل 94607 جلسات.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:25 PM

نصف مليون مستفيد من خدمات طوارئ مستشفيات جازان

4921 تدخلاً جراحيًا منها 3121 عملية كبرى و1800 صغرى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
149

كشفت "صحة جازان" أن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 462877 مراجعاً، كما بلغ عدد مرضى العيادات 234620 مريضًا، فيما أدخل 20503 أشخاص للتنويم بالمستشفيات وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت "صحة جازان" أن عدد التدخلات الجراحية التي تم إجراؤها في مستشفيات صحة جازان بلغ 4921 تدخلاً جراحيًا منها 3121 عملية كبرى، و1800 عملية صغرى، أما عمليات جراحة اليوم الواحد فقد بلغ عددها 1497 عملية.

وبلغ إجمالي عدد الفحوص المخبرية لأقسام المختبرات بالمستشفيات 1593364 فحصًا مخبريًا، وبلغت عدد الفحوص الإشعاعية 187576 فحصًا إشعاعيًا، فيما بلغ عدد المراجعين لمراكز وعيادات الغدد الصماء والسكري 8278 مراجعًا، وبلغ عدد الولادات 4387 ولادة، وبلغ إجمالي عدد جلسات التأهيل 94607 جلسات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,653
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,992
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,954

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة