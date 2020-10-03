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برعاية محافظ المخواة.. أهالي جبل شدا الأسفل ينظّمون "هايكنج" اليوم الوطني

بدأت المسيرة بقرية عقال إلى الهرير في الأشراف بمشاركة 32 شابًّا من المشاة

نظَّم أهالي جبل شدا الأسفل بالمخواة أمس الجمعة "هايكنج" احتفالاً باليوم الوطني الـ90، وذلك برعاية من محافظ المخواة نايف الهزاني، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المحافظة.

وتفصيلاً، شارك في الفعاليات 32 شابًّا من مشاة جبل شدا، يتقدمهم المحافظ، مع مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب أخذها بالاعتبار.

وقد بدأت المسيرة من قرية عقال إلى الهرير في قرية الأشراف. كما شارك في الفعالية فريق الدراجين (صقور الباحة والباحة رايدرز والمتحدون).

تلا ذلك حفل خطابي مختصر، ألقى فيه الأهالي كلمتهم بهذه المناسبة، ورفعوا أسمى آيات التهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة الباحة.

وأكد الأهالي أن اليوم الوطني فرصة لتأكيد الولاء لحكومتنا الرشيدة التي أرسى دعائمها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وتخلل الاحتفال قصيدة وطنية، ألقاها الشاعر سعيد عجير العمري.

وكرم المحافظ الجهات الأمنية والخدمية وصاحب منتجع "عقال" عبد الله لاحق الشدوي. وفي نهاية الاحتفال قدم هدية رمزية لأحد منتجعات الكهوف في جبل شدا الأسفل. تلا ذلك فلكلور شعبي، قدَّمه الأهالي.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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برعاية محافظ المخواة.. أهالي جبل شدا الأسفل ينظّمون "هايكنج" اليوم الوطني
سبق

نظَّم أهالي جبل شدا الأسفل بالمخواة أمس الجمعة "هايكنج" احتفالاً باليوم الوطني الـ90، وذلك برعاية من محافظ المخواة نايف الهزاني، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المحافظة.

وتفصيلاً، شارك في الفعاليات 32 شابًّا من مشاة جبل شدا، يتقدمهم المحافظ، مع مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب أخذها بالاعتبار.

وقد بدأت المسيرة من قرية عقال إلى الهرير في قرية الأشراف. كما شارك في الفعالية فريق الدراجين (صقور الباحة والباحة رايدرز والمتحدون).

تلا ذلك حفل خطابي مختصر، ألقى فيه الأهالي كلمتهم بهذه المناسبة، ورفعوا أسمى آيات التهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة الباحة.

وأكد الأهالي أن اليوم الوطني فرصة لتأكيد الولاء لحكومتنا الرشيدة التي أرسى دعائمها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وتخلل الاحتفال قصيدة وطنية، ألقاها الشاعر سعيد عجير العمري.

وكرم المحافظ الجهات الأمنية والخدمية وصاحب منتجع "عقال" عبد الله لاحق الشدوي. وفي نهاية الاحتفال قدم هدية رمزية لأحد منتجعات الكهوف في جبل شدا الأسفل. تلا ذلك فلكلور شعبي، قدَّمه الأهالي.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
01:38 AM

برعاية محافظ المخواة.. أهالي جبل شدا الأسفل ينظّمون "هايكنج" اليوم الوطني

بدأت المسيرة بقرية عقال إلى الهرير في الأشراف بمشاركة 32 شابًّا من المشاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نظَّم أهالي جبل شدا الأسفل بالمخواة أمس الجمعة "هايكنج" احتفالاً باليوم الوطني الـ90، وذلك برعاية من محافظ المخواة نايف الهزاني، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المحافظة.

وتفصيلاً، شارك في الفعاليات 32 شابًّا من مشاة جبل شدا، يتقدمهم المحافظ، مع مراعاة الاشتراطات الصحية الواجب أخذها بالاعتبار.

وقد بدأت المسيرة من قرية عقال إلى الهرير في قرية الأشراف. كما شارك في الفعالية فريق الدراجين (صقور الباحة والباحة رايدرز والمتحدون).

تلا ذلك حفل خطابي مختصر، ألقى فيه الأهالي كلمتهم بهذه المناسبة، ورفعوا أسمى آيات التهاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة الباحة.

وأكد الأهالي أن اليوم الوطني فرصة لتأكيد الولاء لحكومتنا الرشيدة التي أرسى دعائمها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وتخلل الاحتفال قصيدة وطنية، ألقاها الشاعر سعيد عجير العمري.

وكرم المحافظ الجهات الأمنية والخدمية وصاحب منتجع "عقال" عبد الله لاحق الشدوي. وفي نهاية الاحتفال قدم هدية رمزية لأحد منتجعات الكهوف في جبل شدا الأسفل. تلا ذلك فلكلور شعبي، قدَّمه الأهالي.

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