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شاهد من اليابان.. أسرّة ورقٍ بالمطار لمسافرين ينتظرون نتائج "كورونا"

للقادمين من الخارج ويتعين عليهم إجراء فحص الفيروس قبل الدخول للبلاد

أعد مطار ناريتا الياباني، أسرّة وأغطية مصنّعة من الورق المقوى والورق في منطقة انتظار الحقائب للمسافرين القادمين من الخارج، الذين ينتظرون نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد.

ورغم الانخفاض الحاد في عدد رحلات الطيران في مطار ناريتا الذي أغلق أحد مدارجه؛ ما زالت الطائرات تهبط فيه حاملة ركابًا من مختلف البلدان؛ ومنها الولايات المتحدة وإيطاليا، الذين يتعين عليهم إجراء فحص الفيروس قبل عودتهم لديارهم.

وبحسب "رويترز" قال مسؤول بوزارة الصحة -طلَب عدم نشر اسمه- إن نتيجة الفحص قد تظهر في ست ساعات على أقل تقدير؛ لكنها قد تتأخر ليوم أو يومين.

وأضاف أن الركاب ممنوعون من استخدام المواصلات العامة؛ فمن لا يأتي أحد لاصطحابه يتعين عليه الانتظار. وأعدت الأسرّة الورقية للاستخدام في حال امتلأت الفنادق القريبة بالركاب.

وصُنعت الأسرّة في الأساس لحالات الإجلاء في أوقات الكوارث وأي أوقات أخرى يكون فيها الناس في حاجة لأسرّة إضافية، وهي مصنّعة من الورق المقوى وبها حاشية وغطاء.

وقال المسؤول: "هناك فنادق قرب المطار لمبيت الركاب، وعلى حد علمي لم تُستخدم هذه الأسرّة بعد، أو استخدمت بشكل محدود لغاية".

وأعلنت اليابان الأسبوع الماضي حالة طوارئ في المراكز السكانية الكبرى لمكافحة تفشي الفيروس. وتقول هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 7400 حالة على الأقل والوفيات 137 حالة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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شاهد من اليابان.. أسرّة ورقٍ بالمطار لمسافرين ينتظرون نتائج "كورونا"
سبق

أعد مطار ناريتا الياباني، أسرّة وأغطية مصنّعة من الورق المقوى والورق في منطقة انتظار الحقائب للمسافرين القادمين من الخارج، الذين ينتظرون نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد.

ورغم الانخفاض الحاد في عدد رحلات الطيران في مطار ناريتا الذي أغلق أحد مدارجه؛ ما زالت الطائرات تهبط فيه حاملة ركابًا من مختلف البلدان؛ ومنها الولايات المتحدة وإيطاليا، الذين يتعين عليهم إجراء فحص الفيروس قبل عودتهم لديارهم.

وبحسب "رويترز" قال مسؤول بوزارة الصحة -طلَب عدم نشر اسمه- إن نتيجة الفحص قد تظهر في ست ساعات على أقل تقدير؛ لكنها قد تتأخر ليوم أو يومين.

وأضاف أن الركاب ممنوعون من استخدام المواصلات العامة؛ فمن لا يأتي أحد لاصطحابه يتعين عليه الانتظار. وأعدت الأسرّة الورقية للاستخدام في حال امتلأت الفنادق القريبة بالركاب.

وصُنعت الأسرّة في الأساس لحالات الإجلاء في أوقات الكوارث وأي أوقات أخرى يكون فيها الناس في حاجة لأسرّة إضافية، وهي مصنّعة من الورق المقوى وبها حاشية وغطاء.

وقال المسؤول: "هناك فنادق قرب المطار لمبيت الركاب، وعلى حد علمي لم تُستخدم هذه الأسرّة بعد، أو استخدمت بشكل محدود لغاية".

وأعلنت اليابان الأسبوع الماضي حالة طوارئ في المراكز السكانية الكبرى لمكافحة تفشي الفيروس. وتقول هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 7400 حالة على الأقل والوفيات 137 حالة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:11 AM
اخر تعديل
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:40 AM

شاهد من اليابان.. أسرّة ورقٍ بالمطار لمسافرين ينتظرون نتائج "كورونا"

للقادمين من الخارج ويتعين عليهم إجراء فحص الفيروس قبل الدخول للبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعد مطار ناريتا الياباني، أسرّة وأغطية مصنّعة من الورق المقوى والورق في منطقة انتظار الحقائب للمسافرين القادمين من الخارج، الذين ينتظرون نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد.

ورغم الانخفاض الحاد في عدد رحلات الطيران في مطار ناريتا الذي أغلق أحد مدارجه؛ ما زالت الطائرات تهبط فيه حاملة ركابًا من مختلف البلدان؛ ومنها الولايات المتحدة وإيطاليا، الذين يتعين عليهم إجراء فحص الفيروس قبل عودتهم لديارهم.

وبحسب "رويترز" قال مسؤول بوزارة الصحة -طلَب عدم نشر اسمه- إن نتيجة الفحص قد تظهر في ست ساعات على أقل تقدير؛ لكنها قد تتأخر ليوم أو يومين.

وأضاف أن الركاب ممنوعون من استخدام المواصلات العامة؛ فمن لا يأتي أحد لاصطحابه يتعين عليه الانتظار. وأعدت الأسرّة الورقية للاستخدام في حال امتلأت الفنادق القريبة بالركاب.

وصُنعت الأسرّة في الأساس لحالات الإجلاء في أوقات الكوارث وأي أوقات أخرى يكون فيها الناس في حاجة لأسرّة إضافية، وهي مصنّعة من الورق المقوى وبها حاشية وغطاء.

وقال المسؤول: "هناك فنادق قرب المطار لمبيت الركاب، وعلى حد علمي لم تُستخدم هذه الأسرّة بعد، أو استخدمت بشكل محدود لغاية".

وأعلنت اليابان الأسبوع الماضي حالة طوارئ في المراكز السكانية الكبرى لمكافحة تفشي الفيروس. وتقول هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: إن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 7400 حالة على الأقل والوفيات 137 حالة.

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