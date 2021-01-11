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حكومة اليمن ترحب بقرار واشنطن بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

قالت: يستحقون ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن لمساعيهم لإطالة أمد الصراع

رحّبت الحكومة اليمنية، الاثنين، بقرار واشنطن تصنيف مليشيا الحوثي الإيرانية جماعة "إرهابية"، مؤكدة أنهم "يستحقون" هذا التصنيف.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع"، وفق "فرانس برس".

وأكدت الوزارة أن المليشيات الموالية لإيران مسؤولة عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ووفق "سكاي نيوز"، كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في وقت سابق، إن بلاده قررت تصنيف مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".

وأضاف في بيان أن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

ولفت إلى أن وزارته ستُخْطِر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".


وتابع الوزير: "أعتزم أيضاً إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم".

المليشيا الحوثية

الرئيسية/ أخبار العالم

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حكومة اليمن ترحب بقرار واشنطن بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية
سبق

رحّبت الحكومة اليمنية، الاثنين، بقرار واشنطن تصنيف مليشيا الحوثي الإيرانية جماعة "إرهابية"، مؤكدة أنهم "يستحقون" هذا التصنيف.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع"، وفق "فرانس برس".

وأكدت الوزارة أن المليشيات الموالية لإيران مسؤولة عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ووفق "سكاي نيوز"، كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في وقت سابق، إن بلاده قررت تصنيف مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".

وأضاف في بيان أن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

ولفت إلى أن وزارته ستُخْطِر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".


وتابع الوزير: "أعتزم أيضاً إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم".

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
03:04 PM

حكومة اليمن ترحب بقرار واشنطن بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

قالت: يستحقون ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن لمساعيهم لإطالة أمد الصراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحّبت الحكومة اليمنية، الاثنين، بقرار واشنطن تصنيف مليشيا الحوثي الإيرانية جماعة "إرهابية"، مؤكدة أنهم "يستحقون" هذا التصنيف.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع"، وفق "فرانس برس".

وأكدت الوزارة أن المليشيات الموالية لإيران مسؤولة عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

ووفق "سكاي نيوز"، كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في وقت سابق، إن بلاده قررت تصنيف مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".

وأضاف في بيان أن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

ولفت إلى أن وزارته ستُخْطِر الكونغرس بنيتها تصنيف الجماعة الموالية لإيران "منظمة إرهابية أجنبية".


وتابع الوزير: "أعتزم أيضاً إدراج 3 من قادة الحوثي على قائمة الإرهابيين الدوليين، هم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم".

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