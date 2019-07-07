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"الزهراني" يتبرع بإحدى كليتيه لوالده ويُنهي معاناته مع المرض

في عملية عنوانها البر والوفاء وأجريت في تخصصي فيصل بجدة

أنهى الشاب "كمال بن صالح هلال الزهرني" معاناة والده البالغ من العمر 65 عاماً المصاب بالفشل الكلوي، بعدما تبرع له بإحدى كليتيه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة صباح اليوم.

وضرب "كمال" ذو الـ 34 عاماً أروع الأمثلة في البر والوفاء، لينهي بذلك معاناة والده مع الفشل الكلوي منذ ثلاث سنوات قضاها في الغسيل الكلوي، ليرد بعضاً من فضائل والده عليه.

ونقلاً عن أحد الأقارب؛ فإن العملية أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة صباح اليوم الأحد وتكللت بالنجاح، وسط سعادة وفرحة الابن بنجاح العملية وزراعة الكلية لوالده وإنهاء معاناة استمرت ثلاث سنوات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزهراني" يتبرع بإحدى كليتيه لوالده ويُنهي معاناته مع المرض
سبق

أنهى الشاب "كمال بن صالح هلال الزهرني" معاناة والده البالغ من العمر 65 عاماً المصاب بالفشل الكلوي، بعدما تبرع له بإحدى كليتيه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة صباح اليوم.

وضرب "كمال" ذو الـ 34 عاماً أروع الأمثلة في البر والوفاء، لينهي بذلك معاناة والده مع الفشل الكلوي منذ ثلاث سنوات قضاها في الغسيل الكلوي، ليرد بعضاً من فضائل والده عليه.

ونقلاً عن أحد الأقارب؛ فإن العملية أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة صباح اليوم الأحد وتكللت بالنجاح، وسط سعادة وفرحة الابن بنجاح العملية وزراعة الكلية لوالده وإنهاء معاناة استمرت ثلاث سنوات.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
11:14 PM

"الزهراني" يتبرع بإحدى كليتيه لوالده ويُنهي معاناته مع المرض

في عملية عنوانها البر والوفاء وأجريت في تخصصي فيصل بجدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
8,920

أنهى الشاب "كمال بن صالح هلال الزهرني" معاناة والده البالغ من العمر 65 عاماً المصاب بالفشل الكلوي، بعدما تبرع له بإحدى كليتيه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة صباح اليوم.

وضرب "كمال" ذو الـ 34 عاماً أروع الأمثلة في البر والوفاء، لينهي بذلك معاناة والده مع الفشل الكلوي منذ ثلاث سنوات قضاها في الغسيل الكلوي، ليرد بعضاً من فضائل والده عليه.

ونقلاً عن أحد الأقارب؛ فإن العملية أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة صباح اليوم الأحد وتكللت بالنجاح، وسط سعادة وفرحة الابن بنجاح العملية وزراعة الكلية لوالده وإنهاء معاناة استمرت ثلاث سنوات.

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