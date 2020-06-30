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"الفهد" يشكر منسوبي "تنمية عفيف" لجهودهم التطوعية للوقاية من كورونا

تلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعفيف، خطاب شكر وتقدير من نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أ.د. عبدالله بن سليمان الفهد، نظير ما قدم فيها من جهود تطوعية وبذل وعطاء منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تم تنفيذه من برامج وأنشطة تطوعية ومبادرات أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر هذا الفيروس.

ووجّه "الفهد" شكره أيضًا للعاملين في اللجنة من الكشافة، وما تم تنفيذه من مساهمات ومبادرات وبرامج.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الفهد" يشكر منسوبي "تنمية عفيف" لجهودهم التطوعية للوقاية من كورونا
سبق

تلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعفيف، خطاب شكر وتقدير من نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أ.د. عبدالله بن سليمان الفهد، نظير ما قدم فيها من جهود تطوعية وبذل وعطاء منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تم تنفيذه من برامج وأنشطة تطوعية ومبادرات أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر هذا الفيروس.

ووجّه "الفهد" شكره أيضًا للعاملين في اللجنة من الكشافة، وما تم تنفيذه من مساهمات ومبادرات وبرامج.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
09:18 PM

"الفهد" يشكر منسوبي "تنمية عفيف" لجهودهم التطوعية للوقاية من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعفيف، خطاب شكر وتقدير من نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أ.د. عبدالله بن سليمان الفهد، نظير ما قدم فيها من جهود تطوعية وبذل وعطاء منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تم تنفيذه من برامج وأنشطة تطوعية ومبادرات أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر هذا الفيروس.

ووجّه "الفهد" شكره أيضًا للعاملين في اللجنة من الكشافة، وما تم تنفيذه من مساهمات ومبادرات وبرامج.

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