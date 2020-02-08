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بعد عرعر وحفر الباطن وأبها.. المنصوري إلى الباحة لتوقيع عقد تطوير مطار الملك سعود

يتجه عبد الهادي بن أحمد المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، يوم الاثنين القادم إلى الباحة للالتقاء بسمو أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود.

وحسب مصادرنا، سيتم خلال اللقاء توقيع عقد مشروع تطوير مطار الملك سعود في خطوة من شأنها رفع كفاءة التشغيل ونسبة الرحلات؛ ليكون المطار إقليميًّا، وتجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وتأتي الباحة بعد مشاريع عدة، أعلنتها هيئة الطيران المدني مؤخرًا، مثل افتتاح مطار عرعر الجديد، وإعلان توسعة مطار حفر الباطن، واعتماد تصاميم مطار أبها الجديد.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية في المشروع؛ إذ ستكون الصالة الجديدة مجهزة بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لتحسين تجربة المسافرين عبر المطار، وسهولة الحركة في المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في المطار بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.

هيئة الطيران المدني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري مطار الملك سعود الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد عرعر وحفر الباطن وأبها.. المنصوري إلى الباحة لتوقيع عقد تطوير مطار الملك سعود
سبق

يتجه عبد الهادي بن أحمد المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، يوم الاثنين القادم إلى الباحة للالتقاء بسمو أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود.

وحسب مصادرنا، سيتم خلال اللقاء توقيع عقد مشروع تطوير مطار الملك سعود في خطوة من شأنها رفع كفاءة التشغيل ونسبة الرحلات؛ ليكون المطار إقليميًّا، وتجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وتأتي الباحة بعد مشاريع عدة، أعلنتها هيئة الطيران المدني مؤخرًا، مثل افتتاح مطار عرعر الجديد، وإعلان توسعة مطار حفر الباطن، واعتماد تصاميم مطار أبها الجديد.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية في المشروع؛ إذ ستكون الصالة الجديدة مجهزة بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لتحسين تجربة المسافرين عبر المطار، وسهولة الحركة في المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في المطار بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
09:48 PM

بعد عرعر وحفر الباطن وأبها.. المنصوري إلى الباحة لتوقيع عقد تطوير مطار الملك سعود

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
4,818

يتجه عبد الهادي بن أحمد المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، يوم الاثنين القادم إلى الباحة للالتقاء بسمو أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود.

وحسب مصادرنا، سيتم خلال اللقاء توقيع عقد مشروع تطوير مطار الملك سعود في خطوة من شأنها رفع كفاءة التشغيل ونسبة الرحلات؛ ليكون المطار إقليميًّا، وتجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وتأتي الباحة بعد مشاريع عدة، أعلنتها هيئة الطيران المدني مؤخرًا، مثل افتتاح مطار عرعر الجديد، وإعلان توسعة مطار حفر الباطن، واعتماد تصاميم مطار أبها الجديد.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطبيق أفضل المعايير والمواصفات الدولية في المشروع؛ إذ ستكون الصالة الجديدة مجهزة بأعلى المواصفات الفنية اللازمة لتحسين تجربة المسافرين عبر المطار، وسهولة الحركة في المغادرة والوصول، وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة في المطار بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق معايير وممارسات تقنية وأمنية بكفاءة عالية.

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