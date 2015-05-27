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بهدف تحسين جودة الحياة.. برنامج مدينة الزلفي الصحية يوقع 3 اتفاقيات شراكة

مع إدارة التعليم بالمنطقة و"تنمية علقة" وجمعية المشاة.. والمحافظ يثني على الجهود

أشاد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي رئيس اللجنة الرئيسة لبرنامج مدينة الزلفي الصحية، بتوقيع البرنامج عدداً من اتفاقيات الشراكة الحكومية والأهلية، معتبرها خطوة مهمة في تحقيق أهداف برنامج المدن الصحية وتنمية مجتمع المحافظة.

جاء ذلك تزامنا مع توقيع برنامج مدينة الزلفي الصحية ثلاث اتفاقيات تفاهم وشراكة مع إدارة التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية بعلقة وجمعية مشاة الزلفي.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون والتجانس بين البرنامج والقطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والاجتماعية إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج المدن الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الصحة العامة والاهتمام بالجوانب البيئية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

ومثل برنامج مدينة الزلفي الصحية في مراسم توقيع الاتفاقيات وكيل المحافظة نائب رئيس اللجنة الرئيسة للبرنامج سعود بن معجب العجالين وكل من مدير إدارة التعليم بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بعلقة سعود السيف ورئيس مجلس إدارة جمعية مشاة الزلفي عبدالله بن سليمان القشعمي.

من جانبه، أوضح منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تعزيز الشراكة والتعاون بين الأطراف المشتركة في تحقيق أهدافها وإيصال رسائلها إلى مختلف أفراد وفئات المجتمع، من خلال تنظيم وتنفيذ البرامج المجتمعية والصحية المتنوعة والاستفادة من إمكانيات الجميع سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف بناء مجتمع حيوي يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بهدف تحسين جودة الحياة.. برنامج مدينة الزلفي الصحية يوقع 3 اتفاقيات شراكة
سبق

أشاد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي رئيس اللجنة الرئيسة لبرنامج مدينة الزلفي الصحية، بتوقيع البرنامج عدداً من اتفاقيات الشراكة الحكومية والأهلية، معتبرها خطوة مهمة في تحقيق أهداف برنامج المدن الصحية وتنمية مجتمع المحافظة.

جاء ذلك تزامنا مع توقيع برنامج مدينة الزلفي الصحية ثلاث اتفاقيات تفاهم وشراكة مع إدارة التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية بعلقة وجمعية مشاة الزلفي.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون والتجانس بين البرنامج والقطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والاجتماعية إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج المدن الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الصحة العامة والاهتمام بالجوانب البيئية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

ومثل برنامج مدينة الزلفي الصحية في مراسم توقيع الاتفاقيات وكيل المحافظة نائب رئيس اللجنة الرئيسة للبرنامج سعود بن معجب العجالين وكل من مدير إدارة التعليم بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بعلقة سعود السيف ورئيس مجلس إدارة جمعية مشاة الزلفي عبدالله بن سليمان القشعمي.

من جانبه، أوضح منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تعزيز الشراكة والتعاون بين الأطراف المشتركة في تحقيق أهدافها وإيصال رسائلها إلى مختلف أفراد وفئات المجتمع، من خلال تنظيم وتنفيذ البرامج المجتمعية والصحية المتنوعة والاستفادة من إمكانيات الجميع سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف بناء مجتمع حيوي يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:57 PM

بهدف تحسين جودة الحياة.. برنامج مدينة الزلفي الصحية يوقع 3 اتفاقيات شراكة

مع إدارة التعليم بالمنطقة و"تنمية علقة" وجمعية المشاة.. والمحافظ يثني على الجهود

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فلاح الجوفان - الزلفي
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أشاد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي رئيس اللجنة الرئيسة لبرنامج مدينة الزلفي الصحية، بتوقيع البرنامج عدداً من اتفاقيات الشراكة الحكومية والأهلية، معتبرها خطوة مهمة في تحقيق أهداف برنامج المدن الصحية وتنمية مجتمع المحافظة.

جاء ذلك تزامنا مع توقيع برنامج مدينة الزلفي الصحية ثلاث اتفاقيات تفاهم وشراكة مع إدارة التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية بعلقة وجمعية مشاة الزلفي.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون والتجانس بين البرنامج والقطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والاجتماعية إضافة إلى تحقيق أهداف برنامج المدن الصحية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال تعزيز الصحة العامة والاهتمام بالجوانب البيئية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

ومثل برنامج مدينة الزلفي الصحية في مراسم توقيع الاتفاقيات وكيل المحافظة نائب رئيس اللجنة الرئيسة للبرنامج سعود بن معجب العجالين وكل من مدير إدارة التعليم بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بعلقة سعود السيف ورئيس مجلس إدارة جمعية مشاة الزلفي عبدالله بن سليمان القشعمي.

من جانبه، أوضح منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تعزيز الشراكة والتعاون بين الأطراف المشتركة في تحقيق أهدافها وإيصال رسائلها إلى مختلف أفراد وفئات المجتمع، من خلال تنظيم وتنفيذ البرامج المجتمعية والصحية المتنوعة والاستفادة من إمكانيات الجميع سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف بناء مجتمع حيوي يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة.

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