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مديناً جريمة "نيس".. الأزهر: الأديان براء من تلك الأفعال الإجرامية

دعا إلى العمل على التصدي لكل أعمال العنف والتطرف والكراهية

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وصفه بـ"البغيض"، والذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة "نيس" الفرنسية، وخلّف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال "الأزهر"، في بيان رسمي: لا يوجد بأي حال من الأحوال مبرر لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، دعا إلى ضرورة العمل على التصدي لكل أعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب.

وأضاف البيان: الأزهر الشريف إذ يدين ويستنكر هذا الحادث الإرهابي البغيض، فإنه يحذر من تصاعد خطاب العنف والكراهية.

وشدد على ضرورة تغليب صوت الحكمة والعقل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مديناً جريمة "نيس".. الأزهر: الأديان براء من تلك الأفعال الإجرامية
سبق

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وصفه بـ"البغيض"، والذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة "نيس" الفرنسية، وخلّف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال "الأزهر"، في بيان رسمي: لا يوجد بأي حال من الأحوال مبرر لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، دعا إلى ضرورة العمل على التصدي لكل أعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب.

وأضاف البيان: الأزهر الشريف إذ يدين ويستنكر هذا الحادث الإرهابي البغيض، فإنه يحذر من تصاعد خطاب العنف والكراهية.

وشدد على ضرورة تغليب صوت الحكمة والعقل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
03:46 PM

مديناً جريمة "نيس".. الأزهر: الأديان براء من تلك الأفعال الإجرامية

دعا إلى العمل على التصدي لكل أعمال العنف والتطرف والكراهية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الخميس، بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وصفه بـ"البغيض"، والذي وقع بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة "نيس" الفرنسية، وخلّف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال "الأزهر"، في بيان رسمي: لا يوجد بأي حال من الأحوال مبرر لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، دعا إلى ضرورة العمل على التصدي لكل أعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب.

وأضاف البيان: الأزهر الشريف إذ يدين ويستنكر هذا الحادث الإرهابي البغيض، فإنه يحذر من تصاعد خطاب العنف والكراهية.

وشدد على ضرورة تغليب صوت الحكمة والعقل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين.

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