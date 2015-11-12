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الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة في وسط المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والرياض, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة في الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة تصل إلى؟؟؟ 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والرياض, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة في الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة تصل إلى؟؟؟ 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:23 AM

الطقس اليوم: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة في وسط المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والرياض, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة في الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة تصل إلى؟؟؟ 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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