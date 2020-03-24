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استمرار تنظيف وصيانة وتعقيم مساجد نجران وملحقاتها

خلال فترة الإغلاق لمواجهة "كورونا "

صرّح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ/ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أنه بتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يقوم الفرع في استمرار الأعمال حيال تعقيم ونظافة المساجد، في جميع مساجد المنطقة والمحافظات التابعة لها.

وقال " العصيمي " إنه تم توجيه مؤسسات الصيانة بمواصلة أعمال الصيانة والنظافة فترة إغلاق المساجد بِما في ذلك صيانة ملحقات المسجد ودورات المياه التابعة لها مع استقبال البلاغات عبر الرقم المخصص له والعمل على تلافي الملاحظات ومعالجتها فوراً.

وأوضح أن الفرع يقوم ببث النشرات التوعوية الشرعية من خلال إدارة الدعوة بالفرع وبالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة لبث روح الطمأنينة وأيضاً زيادة الوعي والمسؤولية بين أفراد المجتمع للحد من انتشار فايروس كورونا. حمى الله البلاد والعباد من كل سوء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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استمرار تنظيف وصيانة وتعقيم مساجد نجران وملحقاتها
سبق

صرّح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ/ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أنه بتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يقوم الفرع في استمرار الأعمال حيال تعقيم ونظافة المساجد، في جميع مساجد المنطقة والمحافظات التابعة لها.

وقال " العصيمي " إنه تم توجيه مؤسسات الصيانة بمواصلة أعمال الصيانة والنظافة فترة إغلاق المساجد بِما في ذلك صيانة ملحقات المسجد ودورات المياه التابعة لها مع استقبال البلاغات عبر الرقم المخصص له والعمل على تلافي الملاحظات ومعالجتها فوراً.

وأوضح أن الفرع يقوم ببث النشرات التوعوية الشرعية من خلال إدارة الدعوة بالفرع وبالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة لبث روح الطمأنينة وأيضاً زيادة الوعي والمسؤولية بين أفراد المجتمع للحد من انتشار فايروس كورونا. حمى الله البلاد والعباد من كل سوء.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:01 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:20 AM

استمرار تنظيف وصيانة وتعقيم مساجد نجران وملحقاتها

خلال فترة الإغلاق لمواجهة "كورونا "

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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صرّح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ/ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أنه بتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يقوم الفرع في استمرار الأعمال حيال تعقيم ونظافة المساجد، في جميع مساجد المنطقة والمحافظات التابعة لها.

وقال " العصيمي " إنه تم توجيه مؤسسات الصيانة بمواصلة أعمال الصيانة والنظافة فترة إغلاق المساجد بِما في ذلك صيانة ملحقات المسجد ودورات المياه التابعة لها مع استقبال البلاغات عبر الرقم المخصص له والعمل على تلافي الملاحظات ومعالجتها فوراً.

وأوضح أن الفرع يقوم ببث النشرات التوعوية الشرعية من خلال إدارة الدعوة بالفرع وبالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة لبث روح الطمأنينة وأيضاً زيادة الوعي والمسؤولية بين أفراد المجتمع للحد من انتشار فايروس كورونا. حمى الله البلاد والعباد من كل سوء.

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