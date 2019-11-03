بدعم أمني.. مداهمة مستودع مخالف لإعداد وجبات المقاصف بالطائف "صور"

رصدت بداخله تسربًا لمياه الصرف الصحي وأُغلق.. لا تراخيص وإحالة عمالته

أغلقت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة محافظة الطائف -ممثلة في بلدية غرب الفرعية- وبمساندة أمنية، مستودعًا مخالفًا بوسط الطائف لإعداد وجبات المقاصف المدرسية "سندوتشات" بشكل مخالف في بيئة غير صحية، وتفتقر لاشتراطات النظافة؛ فيما كشفت أن ذلك المستودع غير مرخص واستغله بعض العمالة لذلك.

وعلمت "سبق" أن الفِرَق الرقابية التابعة للأمانة، بعد مداهمتها للمستودع، ضبطت عدة مخالفات؛ منها: عدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى عدم مطابقة المستودع للاشتراطات النظامية الخاصة بمزاولة الأنشطة الغذائية.

كما رصدت الفِرَق الرقابية تسرّب مياه الصرف الصحي داخل المعمل، وعدم وجود أنظمة للتهوية وتخزين الأطعمة بشكل عشوائي؛ مما يُعرّضها للتلف والفساد والتلوث؛ فيما يُنتظر تطبيق الجزاءات الرادعة بحق مالك المستودع، كما جرت إحالة العاملين للجهات المختصة.

يشار إلى أن وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، قد كثّفت حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية من خلال جولات ميدانية مخصصة لمتابعة مناطق التحضير والمستودعات المخالفة، التي تُستخدم من قِبَل المطاعم والمطابخ ومرافق تداول الوجبات السريعة لإعداد الأطعمة بشكل غير نظامي.