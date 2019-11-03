النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدعم أمني.. مداهمة مستودع مخالف لإعداد وجبات المقاصف بالطائف "صور"

رصدت بداخله تسربًا لمياه الصرف الصحي وأُغلق.. لا تراخيص وإحالة عمالته

أغلقت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة محافظة الطائف -ممثلة في بلدية غرب الفرعية- وبمساندة أمنية، مستودعًا مخالفًا بوسط الطائف لإعداد وجبات المقاصف المدرسية "سندوتشات" بشكل مخالف في بيئة غير صحية، وتفتقر لاشتراطات النظافة؛ فيما كشفت أن ذلك المستودع غير مرخص واستغله بعض العمالة لذلك.

وعلمت "سبق" أن الفِرَق الرقابية التابعة للأمانة، بعد مداهمتها للمستودع، ضبطت عدة مخالفات؛ منها: عدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى عدم مطابقة المستودع للاشتراطات النظامية الخاصة بمزاولة الأنشطة الغذائية.

كما رصدت الفِرَق الرقابية تسرّب مياه الصرف الصحي داخل المعمل، وعدم وجود أنظمة للتهوية وتخزين الأطعمة بشكل عشوائي؛ مما يُعرّضها للتلف والفساد والتلوث؛ فيما يُنتظر تطبيق الجزاءات الرادعة بحق مالك المستودع، كما جرت إحالة العاملين للجهات المختصة.

يشار إلى أن وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، قد كثّفت حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية من خلال جولات ميدانية مخصصة لمتابعة مناطق التحضير والمستودعات المخالفة، التي تُستخدم من قِبَل المطاعم والمطابخ ومرافق تداول الوجبات السريعة لإعداد الأطعمة بشكل غير نظامي.

الطائف أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدعم أمني.. مداهمة مستودع مخالف لإعداد وجبات المقاصف بالطائف "صور"
سبق

أغلقت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة محافظة الطائف -ممثلة في بلدية غرب الفرعية- وبمساندة أمنية، مستودعًا مخالفًا بوسط الطائف لإعداد وجبات المقاصف المدرسية "سندوتشات" بشكل مخالف في بيئة غير صحية، وتفتقر لاشتراطات النظافة؛ فيما كشفت أن ذلك المستودع غير مرخص واستغله بعض العمالة لذلك.

وعلمت "سبق" أن الفِرَق الرقابية التابعة للأمانة، بعد مداهمتها للمستودع، ضبطت عدة مخالفات؛ منها: عدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى عدم مطابقة المستودع للاشتراطات النظامية الخاصة بمزاولة الأنشطة الغذائية.

كما رصدت الفِرَق الرقابية تسرّب مياه الصرف الصحي داخل المعمل، وعدم وجود أنظمة للتهوية وتخزين الأطعمة بشكل عشوائي؛ مما يُعرّضها للتلف والفساد والتلوث؛ فيما يُنتظر تطبيق الجزاءات الرادعة بحق مالك المستودع، كما جرت إحالة العاملين للجهات المختصة.

يشار إلى أن وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، قد كثّفت حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية من خلال جولات ميدانية مخصصة لمتابعة مناطق التحضير والمستودعات المخالفة، التي تُستخدم من قِبَل المطاعم والمطابخ ومرافق تداول الوجبات السريعة لإعداد الأطعمة بشكل غير نظامي.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:30 AM

بدعم أمني.. مداهمة مستودع مخالف لإعداد وجبات المقاصف بالطائف "صور"

رصدت بداخله تسربًا لمياه الصرف الصحي وأُغلق.. لا تراخيص وإحالة عمالته

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,107

أغلقت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة محافظة الطائف -ممثلة في بلدية غرب الفرعية- وبمساندة أمنية، مستودعًا مخالفًا بوسط الطائف لإعداد وجبات المقاصف المدرسية "سندوتشات" بشكل مخالف في بيئة غير صحية، وتفتقر لاشتراطات النظافة؛ فيما كشفت أن ذلك المستودع غير مرخص واستغله بعض العمالة لذلك.

وعلمت "سبق" أن الفِرَق الرقابية التابعة للأمانة، بعد مداهمتها للمستودع، ضبطت عدة مخالفات؛ منها: عدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى عدم مطابقة المستودع للاشتراطات النظامية الخاصة بمزاولة الأنشطة الغذائية.

كما رصدت الفِرَق الرقابية تسرّب مياه الصرف الصحي داخل المعمل، وعدم وجود أنظمة للتهوية وتخزين الأطعمة بشكل عشوائي؛ مما يُعرّضها للتلف والفساد والتلوث؛ فيما يُنتظر تطبيق الجزاءات الرادعة بحق مالك المستودع، كما جرت إحالة العاملين للجهات المختصة.

يشار إلى أن وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، قد كثّفت حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية من خلال جولات ميدانية مخصصة لمتابعة مناطق التحضير والمستودعات المخالفة، التي تُستخدم من قِبَل المطاعم والمطابخ ومرافق تداول الوجبات السريعة لإعداد الأطعمة بشكل غير نظامي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,505
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,862
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,300
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,495

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة