النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزيرا الداخلية والثقافة ورئيس هيئة الترفيه يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

إصابة 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار غرب برلين

الشرطة بدأت عمليات البحث مشيرة إلى هروب المهاجمين

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح، اليوم، إثر إطلاق نار في منطقة كروزبرج- غرب العاصمة الألمانية برلين.

وأفادت الشرطة الألمانية بأنها تعمل لكشف ملابسات الحادثة، مشيرة إلى هروب المهاجمين الذين لم يكشف عن هويتهم من الموقع.

وعثر على ثلاثة مصابين على أحد الطرق، فيما انتشل الرابع من قناة بالمنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إصابة 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار غرب برلين
سبق

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح، اليوم، إثر إطلاق نار في منطقة كروزبرج- غرب العاصمة الألمانية برلين.

وأفادت الشرطة الألمانية بأنها تعمل لكشف ملابسات الحادثة، مشيرة إلى هروب المهاجمين الذين لم يكشف عن هويتهم من الموقع.

وعثر على ثلاثة مصابين على أحد الطرق، فيما انتشل الرابع من قناة بالمنطقة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
10:47 AM

إصابة 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار غرب برلين

الشرطة بدأت عمليات البحث مشيرة إلى هروب المهاجمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
136

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح، اليوم، إثر إطلاق نار في منطقة كروزبرج- غرب العاصمة الألمانية برلين.

وأفادت الشرطة الألمانية بأنها تعمل لكشف ملابسات الحادثة، مشيرة إلى هروب المهاجمين الذين لم يكشف عن هويتهم من الموقع.

وعثر على ثلاثة مصابين على أحد الطرق، فيما انتشل الرابع من قناة بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,848
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,708
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,943
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,313

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة