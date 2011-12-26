إصابة 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار غرب برلين

الشرطة بدأت عمليات البحث مشيرة إلى هروب المهاجمين

أصيب أربعة أشخاص على الأقل بجروح، اليوم، إثر إطلاق نار في منطقة كروزبرج- غرب العاصمة الألمانية برلين.

وأفادت الشرطة الألمانية بأنها تعمل لكشف ملابسات الحادثة، مشيرة إلى هروب المهاجمين الذين لم يكشف عن هويتهم من الموقع.

وعثر على ثلاثة مصابين على أحد الطرق، فيما انتشل الرابع من قناة بالمنطقة.