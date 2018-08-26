النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمن السيبراني: 100ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر

مختصة بمجال التعليم التقني الإلكتروني مجاناً.. أكبر منصة عربية بأيادٍ سعودية

أعلن الأمن السيبراني اليوم عن تسجيل 100 ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر المختصة بمجال التعليم التقني الإلكتروني مجاناً.

وكان قد دشن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منصة سطر، أكبر منصة عربية في مجال التعلم التقني الإلكتروني، بأيادٍ وجهود سعودية.

وأكد الاتحاد أن المنصة بها أكثر من 1300 درس مصور، فضلاً عن مقالات تعليمية، مضيفاً أنه تم إطلاق برنامج المسابقات الأول "إرباك"، الذي يستعرض أكثر من 50 شركة تقنية ناشئة في الموسم الأول فقط.

وأعلن عن عقد أكاديمية طويق شراكة مع 10 شركات عالمية بافتتاح أكاديمياتها المتقدمة والمتخصصة في الرياض، كما أطلقت أكاديمية طويق مبادرة طويق "ألف"، وهي أضخم مبادرة تقنية في المنطقة، تضم أكثر من 40 معسكراً تدريبياً في كل مناطق المملكة.

ومن جهتها، كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج "همة"، البرنامج الوطني لتنمية التقنية، هو أكبر برنامج حكومي لدعم قطاع التقنية في المنطقة، كما تم تصميم مؤتمر LEAP، وهو منصة للتكامل قبل التفاعل، بوجود أكثر من ألف جهة ومستثمر 400 متحدث و700 شركة ناشئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمن السيبراني: 100ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر
سبق

أعلن الأمن السيبراني اليوم عن تسجيل 100 ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر المختصة بمجال التعليم التقني الإلكتروني مجاناً.

وكان قد دشن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منصة سطر، أكبر منصة عربية في مجال التعلم التقني الإلكتروني، بأيادٍ وجهود سعودية.

وأكد الاتحاد أن المنصة بها أكثر من 1300 درس مصور، فضلاً عن مقالات تعليمية، مضيفاً أنه تم إطلاق برنامج المسابقات الأول "إرباك"، الذي يستعرض أكثر من 50 شركة تقنية ناشئة في الموسم الأول فقط.

وأعلن عن عقد أكاديمية طويق شراكة مع 10 شركات عالمية بافتتاح أكاديمياتها المتقدمة والمتخصصة في الرياض، كما أطلقت أكاديمية طويق مبادرة طويق "ألف"، وهي أضخم مبادرة تقنية في المنطقة، تضم أكثر من 40 معسكراً تدريبياً في كل مناطق المملكة.

ومن جهتها، كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج "همة"، البرنامج الوطني لتنمية التقنية، هو أكبر برنامج حكومي لدعم قطاع التقنية في المنطقة، كما تم تصميم مؤتمر LEAP، وهو منصة للتكامل قبل التفاعل، بوجود أكثر من ألف جهة ومستثمر 400 متحدث و700 شركة ناشئة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
01:09 PM
اخر تعديل
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
04:18 PM

الأمن السيبراني: 100ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر

مختصة بمجال التعليم التقني الإلكتروني مجاناً.. أكبر منصة عربية بأيادٍ سعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,495

أعلن الأمن السيبراني اليوم عن تسجيل 100 ألف عضو في أقل من 12 ساعة منذ إطلاق #منصة_سطر المختصة بمجال التعليم التقني الإلكتروني مجاناً.

وكان قد دشن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز منصة سطر، أكبر منصة عربية في مجال التعلم التقني الإلكتروني، بأيادٍ وجهود سعودية.

وأكد الاتحاد أن المنصة بها أكثر من 1300 درس مصور، فضلاً عن مقالات تعليمية، مضيفاً أنه تم إطلاق برنامج المسابقات الأول "إرباك"، الذي يستعرض أكثر من 50 شركة تقنية ناشئة في الموسم الأول فقط.

وأعلن عن عقد أكاديمية طويق شراكة مع 10 شركات عالمية بافتتاح أكاديمياتها المتقدمة والمتخصصة في الرياض، كما أطلقت أكاديمية طويق مبادرة طويق "ألف"، وهي أضخم مبادرة تقنية في المنطقة، تضم أكثر من 40 معسكراً تدريبياً في كل مناطق المملكة.

ومن جهتها، كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج "همة"، البرنامج الوطني لتنمية التقنية، هو أكبر برنامج حكومي لدعم قطاع التقنية في المنطقة، كما تم تصميم مؤتمر LEAP، وهو منصة للتكامل قبل التفاعل، بوجود أكثر من ألف جهة ومستثمر 400 متحدث و700 شركة ناشئة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,084
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,584

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة