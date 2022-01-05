"أمانة جدة" تضبط موقعًا لضغط وتدوير الصناديق الكرتونية وتصادر 60 طنًّا

باشرت موقعًا آخر بحي الجوهرة استُخدم للردم والتسوية بطرق غير نظامية

ضبطت أمانة جدة أمس، موقعًا بحي السرورية استغله مخالفون لضغط وتدوير الصناديق والعلب الكرتونية، وجرى مصادرة أكثر من 60 طنًّا من المضبوطات على مساحة إجمالية تُقدر بعشرة آلاف متر مربع، كما باشرت موقعًا آخر بحي الجوهرة استُخدم للردم والتسوية بطرق غير نظامية.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في تعقب مصادر التشوه البصري ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية؛ للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.