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الرياض: 25 ألف وحدة تحت الإنشاء متاح حجزها إلكترونياً عبر تطبيق "سكني"

طفرة اسكانية غير مسبوقة في العاصمة

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إمكانية حجز أكثر من 25 ألف وحدة سكنية متنوعة تتوزع في 12 مشروعاً حيوياً متكاملة الخدمات شمال وجنوب مدينة الرياض، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات عن طريق اختيارها ومعاينتها إلكترونياً عبر تطبيق وموقع البرنامج الإلكتروني، أو زيارة مركز سكني الشامل الذي يتيح إمكانية إنهاء كل الإجراءات في رحلة المستفيد من اختيار الوحدة حتى توقيع العقد، منوهاً إلى أن متوسط القسط الشهري لتلك الوحدات يصل لنحو (1500) ريال، فيما تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال.

وتضم مدينة الرياض 12 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء تتوزع في مواقع استراتيجية حول العاصمة، وتتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبّي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتوزعت تلك المشاريع بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وهذه المشاريع هي: (بوابة الشرق – مرسية – سهيل الرياض – إشراق ليفينج – دواوين الجزيرة – سرايا النرجس – ديار السعد – شمس الديار – معالي عنان – إسكان الرياض – بيوت الزامل – عمائر الجوهرة).

وتقع المشاريع ضمن بيئة سكنية توفر متطلبات الحياة الحديثة وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجتمعاتٍ متكاملة ذات تنظيم مميزٍ ونسق بيئي مناسب توفر أفضل الخدمات.

وأشار "سكني" إلى أنه يمكن الاطلاع على الوحدات ومميزاتها وحجزها عبر زيارة مركز سكني الشامل بمدينة الرياض، أو من خلال موقع وتطبيق "سكني" من خلال الأجهزة الذكية عبر الرابط التالي https://sakani.housing.sa/ أو بالاتصال على رقم عناية المستفيد 199090.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض: 25 ألف وحدة تحت الإنشاء متاح حجزها إلكترونياً عبر تطبيق "سكني"
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إمكانية حجز أكثر من 25 ألف وحدة سكنية متنوعة تتوزع في 12 مشروعاً حيوياً متكاملة الخدمات شمال وجنوب مدينة الرياض، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات عن طريق اختيارها ومعاينتها إلكترونياً عبر تطبيق وموقع البرنامج الإلكتروني، أو زيارة مركز سكني الشامل الذي يتيح إمكانية إنهاء كل الإجراءات في رحلة المستفيد من اختيار الوحدة حتى توقيع العقد، منوهاً إلى أن متوسط القسط الشهري لتلك الوحدات يصل لنحو (1500) ريال، فيما تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال.

وتضم مدينة الرياض 12 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء تتوزع في مواقع استراتيجية حول العاصمة، وتتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبّي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتوزعت تلك المشاريع بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وهذه المشاريع هي: (بوابة الشرق – مرسية – سهيل الرياض – إشراق ليفينج – دواوين الجزيرة – سرايا النرجس – ديار السعد – شمس الديار – معالي عنان – إسكان الرياض – بيوت الزامل – عمائر الجوهرة).

وتقع المشاريع ضمن بيئة سكنية توفر متطلبات الحياة الحديثة وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجتمعاتٍ متكاملة ذات تنظيم مميزٍ ونسق بيئي مناسب توفر أفضل الخدمات.

وأشار "سكني" إلى أنه يمكن الاطلاع على الوحدات ومميزاتها وحجزها عبر زيارة مركز سكني الشامل بمدينة الرياض، أو من خلال موقع وتطبيق "سكني" من خلال الأجهزة الذكية عبر الرابط التالي https://sakani.housing.sa/ أو بالاتصال على رقم عناية المستفيد 199090.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
05:02 PM
اخر تعديل
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
07:30 PM

الرياض: 25 ألف وحدة تحت الإنشاء متاح حجزها إلكترونياً عبر تطبيق "سكني"

طفرة اسكانية غير مسبوقة في العاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن إمكانية حجز أكثر من 25 ألف وحدة سكنية متنوعة تتوزع في 12 مشروعاً حيوياً متكاملة الخدمات شمال وجنوب مدينة الرياض، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه يمكن الاستفادة من هذه الوحدات عن طريق اختيارها ومعاينتها إلكترونياً عبر تطبيق وموقع البرنامج الإلكتروني، أو زيارة مركز سكني الشامل الذي يتيح إمكانية إنهاء كل الإجراءات في رحلة المستفيد من اختيار الوحدة حتى توقيع العقد، منوهاً إلى أن متوسط القسط الشهري لتلك الوحدات يصل لنحو (1500) ريال، فيما تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال.

وتضم مدينة الرياض 12 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء تتوزع في مواقع استراتيجية حول العاصمة، وتتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبّي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتوزعت تلك المشاريع بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وهذه المشاريع هي: (بوابة الشرق – مرسية – سهيل الرياض – إشراق ليفينج – دواوين الجزيرة – سرايا النرجس – ديار السعد – شمس الديار – معالي عنان – إسكان الرياض – بيوت الزامل – عمائر الجوهرة).

وتقع المشاريع ضمن بيئة سكنية توفر متطلبات الحياة الحديثة وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجتمعاتٍ متكاملة ذات تنظيم مميزٍ ونسق بيئي مناسب توفر أفضل الخدمات.

وأشار "سكني" إلى أنه يمكن الاطلاع على الوحدات ومميزاتها وحجزها عبر زيارة مركز سكني الشامل بمدينة الرياض، أو من خلال موقع وتطبيق "سكني" من خلال الأجهزة الذكية عبر الرابط التالي https://sakani.housing.sa/ أو بالاتصال على رقم عناية المستفيد 199090.

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