"آل الشيخ": إقناعك إخوانجيًّا بخطر الثورات مثل تبيانك لزوجتك منافع التعدد!

فيما أكد سابقًا مخالفة الجماعة للإسلام وموقف ولي العهد الشجاع في مواجهتهم

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إن جلوسك مع إخوانجي "سيما السروري الأفعى الدفانة"، تبين له خطر الثورات والخروج على الحكام، كجلوسك مع زوجتك تبيّن لها منافع تعدد الزوجات.

جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها "آل الشيخ" اليوم السبت عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

وكان "آل الشيخ" قد أكد في وقت سابق أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمد يدها مع "كل مخالف للإسلام ولكل من يخالف قول الله ورسوله ومن يخرجون من الإسلام"، لافتًا إلى تحلي ولي العهد بموقف شجاع في مواجهتها.

وأضاف: "هذه الجماعة مكشوفة منذ عقود؛ ففي عام 1954 أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بيانًا قالت فيه: إن جماعة الإخوان المسلمين يتسترون بالدين لكسب ثقة الناس فيهم، وإنها انحرفت عن منهج القرآن والسنة".