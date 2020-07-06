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"إعلاميون" واتحاد إذاعات الدول العربية ينظمان ندوة "كورونا.. تحدي التجربة ونجاحاتها"

تشمل عدة محاور ونقاشات عن تأثير الجائحة في منظومة العمل الإعلامي

تنظم جمعية "إعلاميون" بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو"، ندوة افتراضية "عن بُعد" بعنوان "جائحة كورونا.. تحدي التجربة ونجاحاتها"، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م.

ويشارك في الندوة التي يديرها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" عبدالعزيز العيد والمتحدث الرسمي لها، كلٌ من: محمد العواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، والمهندس عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، وسعود الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون".

من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، سعد الجريس، أن هذه الندوة تناقش عدة محاور، أبرزها: كيف استطاع الاتحاد التعامل مع جائحة كورونا وأداء رسالته المهنية والفنية لهيئاته الأعضاء؟ هل أثرت جائحة كورونا في منظومة العمل العربي البرامجي وكيف تكيّفت معها؟ الإعلام العربي ما قبل جائحة كورونا وما بعدها.. ماذا تغيّر؟ هل استخدام العالم الافتراضي للندوات والدورات التدريبية أعطى نتائج إيجابية؟ الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد إذاعات الدول العربية وجمعية "إعلاميون" وأثرها الإقليمي والمجتمعي.

وبيّن الجريس، أن جمعية "إعلاميون" واتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو" وقعا اتفاقية تعاون إستراتيجية للعمل المشترك على صناعة مبادرات إعلامية عربية تسهم في المشاركة الشعبية بين الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى التعاون في قطاع التدريب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، ونتج عن هذه الاتفاقية التحاق 4 من أعضاء جمعية "إعلاميون" بالدورات التدريبية الإعلامية المتخصصة التي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية العام الماضي.

جمعية إعلاميون اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إعلاميون" واتحاد إذاعات الدول العربية ينظمان ندوة "كورونا.. تحدي التجربة ونجاحاتها"
سبق

تنظم جمعية "إعلاميون" بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو"، ندوة افتراضية "عن بُعد" بعنوان "جائحة كورونا.. تحدي التجربة ونجاحاتها"، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م.

ويشارك في الندوة التي يديرها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" عبدالعزيز العيد والمتحدث الرسمي لها، كلٌ من: محمد العواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، والمهندس عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، وسعود الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون".

من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، سعد الجريس، أن هذه الندوة تناقش عدة محاور، أبرزها: كيف استطاع الاتحاد التعامل مع جائحة كورونا وأداء رسالته المهنية والفنية لهيئاته الأعضاء؟ هل أثرت جائحة كورونا في منظومة العمل العربي البرامجي وكيف تكيّفت معها؟ الإعلام العربي ما قبل جائحة كورونا وما بعدها.. ماذا تغيّر؟ هل استخدام العالم الافتراضي للندوات والدورات التدريبية أعطى نتائج إيجابية؟ الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد إذاعات الدول العربية وجمعية "إعلاميون" وأثرها الإقليمي والمجتمعي.

وبيّن الجريس، أن جمعية "إعلاميون" واتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو" وقعا اتفاقية تعاون إستراتيجية للعمل المشترك على صناعة مبادرات إعلامية عربية تسهم في المشاركة الشعبية بين الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى التعاون في قطاع التدريب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، ونتج عن هذه الاتفاقية التحاق 4 من أعضاء جمعية "إعلاميون" بالدورات التدريبية الإعلامية المتخصصة التي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية العام الماضي.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
11:48 AM

"إعلاميون" واتحاد إذاعات الدول العربية ينظمان ندوة "كورونا.. تحدي التجربة ونجاحاتها"

تشمل عدة محاور ونقاشات عن تأثير الجائحة في منظومة العمل الإعلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم جمعية "إعلاميون" بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو"، ندوة افتراضية "عن بُعد" بعنوان "جائحة كورونا.. تحدي التجربة ونجاحاتها"، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 6 يوليو 2020 م.

ويشارك في الندوة التي يديرها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" عبدالعزيز العيد والمتحدث الرسمي لها، كلٌ من: محمد العواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، والمهندس عبدالرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، وسعود الغربي رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون".

من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية عضو مجلس إدارة جمعية "إعلاميون"، سعد الجريس، أن هذه الندوة تناقش عدة محاور، أبرزها: كيف استطاع الاتحاد التعامل مع جائحة كورونا وأداء رسالته المهنية والفنية لهيئاته الأعضاء؟ هل أثرت جائحة كورونا في منظومة العمل العربي البرامجي وكيف تكيّفت معها؟ الإعلام العربي ما قبل جائحة كورونا وما بعدها.. ماذا تغيّر؟ هل استخدام العالم الافتراضي للندوات والدورات التدريبية أعطى نتائج إيجابية؟ الشراكة الاستراتيجية بين اتحاد إذاعات الدول العربية وجمعية "إعلاميون" وأثرها الإقليمي والمجتمعي.

وبيّن الجريس، أن جمعية "إعلاميون" واتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو" وقعا اتفاقية تعاون إستراتيجية للعمل المشترك على صناعة مبادرات إعلامية عربية تسهم في المشاركة الشعبية بين الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى التعاون في قطاع التدريب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، ونتج عن هذه الاتفاقية التحاق 4 من أعضاء جمعية "إعلاميون" بالدورات التدريبية الإعلامية المتخصصة التي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية العام الماضي.

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