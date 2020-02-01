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الأهلي يتعاقد مع "أبو شرارة" حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع مازن أبو شرارة، لاعب خط هجوم فريق ضمك.

وكتب حساب النادي الرسمي عبر تويتر: "بدعم كامل من المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، أنهت إدارة النادي ‫الأهلي إجراءات التعاقد مع الكابتن مازن أبو شرارة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من فريق ضمك؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي‫".

الأهلي مازن أبو شرارة ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يتعاقد مع "أبو شرارة" حتى نهاية الموسم
سبق

أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع مازن أبو شرارة، لاعب خط هجوم فريق ضمك.

وكتب حساب النادي الرسمي عبر تويتر: "بدعم كامل من المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، أنهت إدارة النادي ‫الأهلي إجراءات التعاقد مع الكابتن مازن أبو شرارة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من فريق ضمك؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي‫".

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
12:26 AM

الأهلي يتعاقد مع "أبو شرارة" حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع مازن أبو شرارة، لاعب خط هجوم فريق ضمك.

وكتب حساب النادي الرسمي عبر تويتر: "بدعم كامل من المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، أنهت إدارة النادي ‫الأهلي إجراءات التعاقد مع الكابتن مازن أبو شرارة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من فريق ضمك؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي‫".

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