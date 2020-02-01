الأهلي يتعاقد مع "أبو شرارة" حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع مازن أبو شرارة، لاعب خط هجوم فريق ضمك.
وكتب حساب النادي الرسمي عبر تويتر: "بدعم كامل من المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الكابتن مازن أبو شرارة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من فريق ضمك؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".
أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع مازن أبو شرارة، لاعب خط هجوم فريق ضمك.
وكتب حساب النادي الرسمي عبر تويتر: "بدعم كامل من المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الكابتن مازن أبو شرارة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من فريق ضمك؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".
أعلنت إدارة نادي الأهلي التعاقد مع مازن أبو شرارة، لاعب خط هجوم فريق ضمك.
وكتب حساب النادي الرسمي عبر تويتر: "بدعم كامل من المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الكابتن مازن أبو شرارة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي قادمًا من فريق ضمك؛ وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".