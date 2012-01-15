النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية إلى تونس لمكافحة  كورونا

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تشمل 160 طناً من الأكسجين السائل

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصلت اليوم إلى تونس العاصمة دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية، تشمل 160 طناً من الأكسجين السائل، في إطار الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس.

وكان في استقبال الدفعة في الميناء البحري بمنطقة رادس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزير الصحة التونسي المكلّف علي مرابط، والمستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاالله، إلى جانب كوادر وقيادات من وزارة الدفاع التونسية.

وقدّم وزير الصحة التونسي شكره الجزيل لقيادة المملكة، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على وقوفهم الدائم إلى جانب تونس، مؤكداً أن هذه الدفعة الجديدة تأتي امتداداً لمساعدات سابقة قدمتها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم النظام الصحي ومكافحة فيروس كورونا في تونس، مثنيًا على الجهود المبذولة من المركز التي جعلته يتصدر مجال العمل الإنساني حول العالم.

وأشار إلى أن المساعدات الصحية التي قدمتها المملكة إلى تونس خدمت كثيراً من المستشفيات والمراكز الصحية في كامل البلاد، وأنقذت كثيراً من الحالات الحرجة.

من جانبه، قال المستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاالله: إن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، يجسّد القيم الإنسانية النبيلة والراسخة التي يتحلى بها قادة هذا البلد المعطاء، مبيناً أن هذا الجسر الجوي الإغاثي السعودي يبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإغاثية لكل البلدان الصديقة والشقيقة.

وأوضح أن المساعدات التي قدمتها المملكة منذ شهر يوليو الماضي إلى حد الآن إلى تونس استطاعت أن تسد كثيراً من النقص في المستشفيات التونسية، خاصة مادة الأكسجين وآلات التنفس الاصطناعي واللقاحات.

بدوره، أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أن المملكة تثبت كل يوم أنها تساند وتدعم جميع الدول الصديقة والشقيقة، وهي تبرهن اليوم للشعب التونسي أنها تدعم وتساند الدولة التونسية وتقف إلى جانبها في جميع الظروف العصيبة.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة، جاء تجسيداً لجهود المملكة الإنسانية والإغاثية وتأكيداً لحرصها على دعم العمل الإنساني في بقاع العالم كافة.

تأتي هذه المساعدات في إطار دعم المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) في مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية إلى تونس لمكافحة  كورونا
سبق

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصلت اليوم إلى تونس العاصمة دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية، تشمل 160 طناً من الأكسجين السائل، في إطار الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس.

وكان في استقبال الدفعة في الميناء البحري بمنطقة رادس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزير الصحة التونسي المكلّف علي مرابط، والمستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاالله، إلى جانب كوادر وقيادات من وزارة الدفاع التونسية.

وقدّم وزير الصحة التونسي شكره الجزيل لقيادة المملكة، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على وقوفهم الدائم إلى جانب تونس، مؤكداً أن هذه الدفعة الجديدة تأتي امتداداً لمساعدات سابقة قدمتها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم النظام الصحي ومكافحة فيروس كورونا في تونس، مثنيًا على الجهود المبذولة من المركز التي جعلته يتصدر مجال العمل الإنساني حول العالم.

وأشار إلى أن المساعدات الصحية التي قدمتها المملكة إلى تونس خدمت كثيراً من المستشفيات والمراكز الصحية في كامل البلاد، وأنقذت كثيراً من الحالات الحرجة.

من جانبه، قال المستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاالله: إن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، يجسّد القيم الإنسانية النبيلة والراسخة التي يتحلى بها قادة هذا البلد المعطاء، مبيناً أن هذا الجسر الجوي الإغاثي السعودي يبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإغاثية لكل البلدان الصديقة والشقيقة.

وأوضح أن المساعدات التي قدمتها المملكة منذ شهر يوليو الماضي إلى حد الآن إلى تونس استطاعت أن تسد كثيراً من النقص في المستشفيات التونسية، خاصة مادة الأكسجين وآلات التنفس الاصطناعي واللقاحات.

بدوره، أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أن المملكة تثبت كل يوم أنها تساند وتدعم جميع الدول الصديقة والشقيقة، وهي تبرهن اليوم للشعب التونسي أنها تدعم وتساند الدولة التونسية وتقف إلى جانبها في جميع الظروف العصيبة.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة، جاء تجسيداً لجهود المملكة الإنسانية والإغاثية وتأكيداً لحرصها على دعم العمل الإنساني في بقاع العالم كافة.

تأتي هذه المساعدات في إطار دعم المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) في مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
12:07 PM
اخر تعديل
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
08:32 PM

وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية إلى تونس لمكافحة  كورونا

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. تشمل 160 طناً من الأكسجين السائل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,226

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصلت اليوم إلى تونس العاصمة دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية، تشمل 160 طناً من الأكسجين السائل، في إطار الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس.

وكان في استقبال الدفعة في الميناء البحري بمنطقة رادس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ووزير الصحة التونسي المكلّف علي مرابط، والمستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاالله، إلى جانب كوادر وقيادات من وزارة الدفاع التونسية.

وقدّم وزير الصحة التونسي شكره الجزيل لقيادة المملكة، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على وقوفهم الدائم إلى جانب تونس، مؤكداً أن هذه الدفعة الجديدة تأتي امتداداً لمساعدات سابقة قدمتها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم النظام الصحي ومكافحة فيروس كورونا في تونس، مثنيًا على الجهود المبذولة من المركز التي جعلته يتصدر مجال العمل الإنساني حول العالم.

وأشار إلى أن المساعدات الصحية التي قدمتها المملكة إلى تونس خدمت كثيراً من المستشفيات والمراكز الصحية في كامل البلاد، وأنقذت كثيراً من الحالات الحرجة.

من جانبه، قال المستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاالله: إن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، يجسّد القيم الإنسانية النبيلة والراسخة التي يتحلى بها قادة هذا البلد المعطاء، مبيناً أن هذا الجسر الجوي الإغاثي السعودي يبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإغاثية لكل البلدان الصديقة والشقيقة.

وأوضح أن المساعدات التي قدمتها المملكة منذ شهر يوليو الماضي إلى حد الآن إلى تونس استطاعت أن تسد كثيراً من النقص في المستشفيات التونسية، خاصة مادة الأكسجين وآلات التنفس الاصطناعي واللقاحات.

بدوره، أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أن المملكة تثبت كل يوم أنها تساند وتدعم جميع الدول الصديقة والشقيقة، وهي تبرهن اليوم للشعب التونسي أنها تدعم وتساند الدولة التونسية وتقف إلى جانبها في جميع الظروف العصيبة.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة، جاء تجسيداً لجهود المملكة الإنسانية والإغاثية وتأكيداً لحرصها على دعم العمل الإنساني في بقاع العالم كافة.

تأتي هذه المساعدات في إطار دعم المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) في مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة