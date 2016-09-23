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"إنفوجرافيك" عن ألقاب الملك المؤسس عبدالعزيز.. هنا التفاصيل

منذ تكوين الدولة السياسي وحتى إعلان توحيد المملكة

‬أطلقت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنفوجرافيك عن ألقاب المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتاريخ إطلاقها عليه، وفي عام 1328/1910 لقب الملك المؤسس -رحمه الله- بأمير نجد ورئيس عشائرها عندما كانت الدولة في بداية تكوينها السياسي، وفي عام 1339/1920 لقب بـ"سلطان نجد وملحقاتها"، وأطلق هذا اللقب بعد توحيد الأحساء وعسير.

وفي عام 1344/1926 لقب بـ"ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها"، وتلقب به بعد توحيد الحجاز، وفي عام 1345/1927 لقب بـ"ملك الحجاز ونجد وملحقاتها" تلقب به بعد إعلانه ملكاً على نجد، وفي عام 1351/1932 لقب بـ"ملك المملكة العربية السعودية" تلقب به بعد صدور إعلان توحيد المملكة العربية السعودية.

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"إنفوجرافيك" عن ألقاب الملك المؤسس عبدالعزيز.. هنا التفاصيل
سبق

‬أطلقت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنفوجرافيك عن ألقاب المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتاريخ إطلاقها عليه، وفي عام 1328/1910 لقب الملك المؤسس -رحمه الله- بأمير نجد ورئيس عشائرها عندما كانت الدولة في بداية تكوينها السياسي، وفي عام 1339/1920 لقب بـ"سلطان نجد وملحقاتها"، وأطلق هذا اللقب بعد توحيد الأحساء وعسير.

وفي عام 1344/1926 لقب بـ"ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها"، وتلقب به بعد توحيد الحجاز، وفي عام 1345/1927 لقب بـ"ملك الحجاز ونجد وملحقاتها" تلقب به بعد إعلانه ملكاً على نجد، وفي عام 1351/1932 لقب بـ"ملك المملكة العربية السعودية" تلقب به بعد صدور إعلان توحيد المملكة العربية السعودية.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
06:09 PM

"إنفوجرافيك" عن ألقاب الملك المؤسس عبدالعزيز.. هنا التفاصيل

منذ تكوين الدولة السياسي وحتى إعلان توحيد المملكة

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يوسف سفر - الرياض
1
2,574

‬أطلقت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنفوجرافيك عن ألقاب المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتاريخ إطلاقها عليه، وفي عام 1328/1910 لقب الملك المؤسس -رحمه الله- بأمير نجد ورئيس عشائرها عندما كانت الدولة في بداية تكوينها السياسي، وفي عام 1339/1920 لقب بـ"سلطان نجد وملحقاتها"، وأطلق هذا اللقب بعد توحيد الأحساء وعسير.

وفي عام 1344/1926 لقب بـ"ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها"، وتلقب به بعد توحيد الحجاز، وفي عام 1345/1927 لقب بـ"ملك الحجاز ونجد وملحقاتها" تلقب به بعد إعلانه ملكاً على نجد، وفي عام 1351/1932 لقب بـ"ملك المملكة العربية السعودية" تلقب به بعد صدور إعلان توحيد المملكة العربية السعودية.

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