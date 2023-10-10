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بالصور .. 21 حفلًا متزامنًا بكلفة 27 مليون دولار لميلاد سيدة لبنانية

منها 3 في دبي و2 في لندن ولوس أنجلوس وهونغ كونغ والكويت

أقامت مليارديرة لبنانية، لم يكشف عن هويتها، 21 حفلًا متزامنًا في مختلف مدن وعواصم العالم، احتفالا بميلادها الأربعين، وهي المناسبة التي كلفتها أكثر من 27 مليون دولار.

وقالت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية: أقامت مليارديرة لبنانية قبل أيام احتفالا فلكي التكاليف لمناسبة ميلادها الأربعين، أقامته في قصرها بمنتجع ميخاس في مقاطعة مالقا المطلة على البحر المتوسط جنوبي إسبانيا.

وفي الحفل ظهرت المليارديرة بعباءة وحرملة مرصعتين بجواهر متنوعة، بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون دولار، والعباءة، التي أبدعتها مصممة الأزياء البريطانية ديبي وينغهام، كانت مرصعة بـ 15 ماسة نادرة بلغت قيمتها 18.3 مليون دولار.

وحسب الصحيفة: الحفل الذي ضم 10 أفراد من العائلة وأصدقاء المليارديرة المقربين، تفرع عنه 20 حفلًا آخر، أقيمت عبر الفيديو في وقت واحد وفي دول عدة حول العالم، منها 3 في دبي و2 في كل من لندن ولوس أنجلوس وهونغ كونغ والكويت والدوحة، إضافة إلى حفل واحد في كل من باريس وطوكيو وموسكو، حضرها 150 من

أصدقائها ومدعويها.

وقد تلقى جميع الحضور هدايا

فخمة من السيدة، بالإضافة إلى دفعها 20 ألف دولار كلفة كل حفل، حسب " الديلي ميل".

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بالصور .. 21 حفلًا متزامنًا بكلفة 27 مليون دولار لميلاد سيدة لبنانية
سبق

أقامت مليارديرة لبنانية، لم يكشف عن هويتها، 21 حفلًا متزامنًا في مختلف مدن وعواصم العالم، احتفالا بميلادها الأربعين، وهي المناسبة التي كلفتها أكثر من 27 مليون دولار.

وقالت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية: أقامت مليارديرة لبنانية قبل أيام احتفالا فلكي التكاليف لمناسبة ميلادها الأربعين، أقامته في قصرها بمنتجع ميخاس في مقاطعة مالقا المطلة على البحر المتوسط جنوبي إسبانيا.

وفي الحفل ظهرت المليارديرة بعباءة وحرملة مرصعتين بجواهر متنوعة، بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون دولار، والعباءة، التي أبدعتها مصممة الأزياء البريطانية ديبي وينغهام، كانت مرصعة بـ 15 ماسة نادرة بلغت قيمتها 18.3 مليون دولار.

وحسب الصحيفة: الحفل الذي ضم 10 أفراد من العائلة وأصدقاء المليارديرة المقربين، تفرع عنه 20 حفلًا آخر، أقيمت عبر الفيديو في وقت واحد وفي دول عدة حول العالم، منها 3 في دبي و2 في كل من لندن ولوس أنجلوس وهونغ كونغ والكويت والدوحة، إضافة إلى حفل واحد في كل من باريس وطوكيو وموسكو، حضرها 150 من

أصدقائها ومدعويها.

وقد تلقى جميع الحضور هدايا

فخمة من السيدة، بالإضافة إلى دفعها 20 ألف دولار كلفة كل حفل، حسب " الديلي ميل".

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
03:11 PM

بالصور .. 21 حفلًا متزامنًا بكلفة 27 مليون دولار لميلاد سيدة لبنانية

منها 3 في دبي و2 في لندن ولوس أنجلوس وهونغ كونغ والكويت

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,561

أقامت مليارديرة لبنانية، لم يكشف عن هويتها، 21 حفلًا متزامنًا في مختلف مدن وعواصم العالم، احتفالا بميلادها الأربعين، وهي المناسبة التي كلفتها أكثر من 27 مليون دولار.

وقالت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية: أقامت مليارديرة لبنانية قبل أيام احتفالا فلكي التكاليف لمناسبة ميلادها الأربعين، أقامته في قصرها بمنتجع ميخاس في مقاطعة مالقا المطلة على البحر المتوسط جنوبي إسبانيا.

وفي الحفل ظهرت المليارديرة بعباءة وحرملة مرصعتين بجواهر متنوعة، بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون دولار، والعباءة، التي أبدعتها مصممة الأزياء البريطانية ديبي وينغهام، كانت مرصعة بـ 15 ماسة نادرة بلغت قيمتها 18.3 مليون دولار.

وحسب الصحيفة: الحفل الذي ضم 10 أفراد من العائلة وأصدقاء المليارديرة المقربين، تفرع عنه 20 حفلًا آخر، أقيمت عبر الفيديو في وقت واحد وفي دول عدة حول العالم، منها 3 في دبي و2 في كل من لندن ولوس أنجلوس وهونغ كونغ والكويت والدوحة، إضافة إلى حفل واحد في كل من باريس وطوكيو وموسكو، حضرها 150 من

أصدقائها ومدعويها.

وقد تلقى جميع الحضور هدايا

فخمة من السيدة، بالإضافة إلى دفعها 20 ألف دولار كلفة كل حفل، حسب " الديلي ميل".

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