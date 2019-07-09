"ريما بنت بندر" من البيت الأبيض: التعاون وثيق والمصالح مشتركة

السفيرة سلّمت أوراق اعتمادها لـ"ترامب" ونقلت له تحيات الملك وولي العهد

استقبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، التي سلّمت أوراق اعتمادها سفيرةً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت سموها خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- له، وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب الأمريكي.

ووصفت العلاقات السعودية الأمريكية بالتاريخية والاستراتيجية التي تقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة؛ مؤكدة حرصها على بذل كل الجهود لتعزيز التعاون بين البلدين الحليفين في المجالات كافة.

وأعربت في ختام تصريحها، عن تمنياتها بأن تُسهم العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في خدمة المصالح والقضايا المشتركة بين البلدين، وتجاوز التحديات التي يواجهها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي.