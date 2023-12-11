مواطن يقتل ذئباً برياً افترس 11 من أغنامه بالأفلاج

تسلل عدة مرات ليلاً وأصاب الكثير منها

استطاع مواطن من أهالي العجلية جنوب الأفلاج إنهاء معاناة مربي الماشية من مهاجمة ذئب بري تسلل عدد مرات وافترس الكثير من الأغنام.

وكان أحد المواطنين بالعجلية (110كم جنوب الأفلاج) قد قام اليوم بقتل ذئب بري تسلل ليلاً عدة مرات لحظائر الأغنام بالعجلية وافترس وأصاب هذه الأيام فقط أكثر 11 رأسا من الأغنام .

يذكر أن مربي الماشية بمراكز اﻷفلاج عانوا في السنوات الأخيرة من كثرة تسلل الذئاب لحظائر الماشية ليلاً وافتراس الأغنام ثم تلوذ بالفرار وتتوارى عن الأنظار نهاراً في مناطق صحراوية ذات تضاريس جبلية يصعب العثور عليها أو تتبع أثرها.