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نجاح استئصال ورَم ملتصق بأعصاب اليد لمريضة بجازان

أجراها أطباء جراحة العظام في مستشفى الملك فهد

تمكّن أطباء جراحة العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من استئصال ورم ملتصق بأوتار وأعصاب اليد اليمنى لمريضة.

وتَضَمّنت العملية فتحَ الجلد، وتسليك الورم من أوتار الإصبع والحزمة الوعائية العصبية؛ ليتم استئصال كامل الورم، والتأكد من سلامة كل أجزاء الإصبع، وإنهاء الألم الذي كانت تعاني منه المريضة جراء وجود الورم.

أطباء جراحة العظام مستشفى الملك فهد المركزي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح استئصال ورَم ملتصق بأعصاب اليد لمريضة بجازان
سبق

تمكّن أطباء جراحة العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من استئصال ورم ملتصق بأوتار وأعصاب اليد اليمنى لمريضة.

وتَضَمّنت العملية فتحَ الجلد، وتسليك الورم من أوتار الإصبع والحزمة الوعائية العصبية؛ ليتم استئصال كامل الورم، والتأكد من سلامة كل أجزاء الإصبع، وإنهاء الألم الذي كانت تعاني منه المريضة جراء وجود الورم.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:57 PM

نجاح استئصال ورَم ملتصق بأعصاب اليد لمريضة بجازان

أجراها أطباء جراحة العظام في مستشفى الملك فهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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تمكّن أطباء جراحة العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من استئصال ورم ملتصق بأوتار وأعصاب اليد اليمنى لمريضة.

وتَضَمّنت العملية فتحَ الجلد، وتسليك الورم من أوتار الإصبع والحزمة الوعائية العصبية؛ ليتم استئصال كامل الورم، والتأكد من سلامة كل أجزاء الإصبع، وإنهاء الألم الذي كانت تعاني منه المريضة جراء وجود الورم.

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