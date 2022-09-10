في يوم الوطن.. ميادين جدة تتزين بلوحات تشكيلية على السيارات

تطلقها أمانة المحافظة بالتعاون مع الفنانة السعودية العالمية "شاليمار"

تطلق أمانة محافظة جدة، اليوم، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي، مبادرة فنية جديدة تحت شعار "رسم وطن".

وتقوم المبادرة على الرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسة في اليوم الوطني.

وتهدف التجربة التي ستنطلق إلى استثمار الأدوات القديمة التي تستغني عنها المجتمعات بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية.

وستشمل المبادرة، في مرحلتها الثانية، مدنًا أخرى في المملكة، ثم تنطلق للعالمية لتصدير هذه الأعمال الفنية للخارج وإيصال الفن السعودي للعالمية.

وقدمت الفنانة العالمية شاليمار شربتلي، رائدة فن "الموفينج آرت"، شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، على دعم هذه المبادرة، وجلب السيارات والمركبات القديمة التي سيتم الرسم عليها وتحويلها إلى أعمال فنية تجذب أهالي مدينة جدة وزوارها.

وأشارت إلى أن فن تدوير المخلفات يعد عملًا راقيًا ونبيلًا يحول ملوثات البيئة إلى أعمال فنية جاذبة.

وعبّرت "شاليمار" عن سعادتها بنقل تجربتها الرائدة في الرسم على السيارات إلى المملكة، خاصة بعد النجاح الذي حققته التجربة على المستوى العالمي.

وقالت: أهم ما يميز التجربة في السعودية هو استخدام السيارات والمركبات القديمة وإعادة تدويرها بالفرشاة واللون لتتحول إلى تحفة فنية تزين عروس البحر الأحمر.

وأوضحت أنها ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، من رسم لوحاتها التشكيلية على أربع سيارات لعرضها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مع بداية انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تبنت العديد من المبادرات الفنية بالشراكة مع المؤسسات والأفراد بهدف نشر ثقافة الفن التشكيلي ودعم رواده، وتحسين المشهد الحضري لمدينة جدة.