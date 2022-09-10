النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

في يوم الوطن.. ميادين جدة تتزين بلوحات تشكيلية على السيارات

تطلقها أمانة المحافظة بالتعاون مع الفنانة السعودية العالمية "شاليمار"

تطلق أمانة محافظة جدة، اليوم، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي، مبادرة فنية جديدة تحت شعار "رسم وطن".

وتقوم المبادرة على الرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسة في اليوم الوطني.

وتهدف التجربة التي ستنطلق إلى استثمار الأدوات القديمة التي تستغني عنها المجتمعات بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية.

وستشمل المبادرة، في مرحلتها الثانية، مدنًا أخرى في المملكة، ثم تنطلق للعالمية لتصدير هذه الأعمال الفنية للخارج وإيصال الفن السعودي للعالمية.

وقدمت الفنانة العالمية شاليمار شربتلي، رائدة فن "الموفينج آرت"، شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، على دعم هذه المبادرة، وجلب السيارات والمركبات القديمة التي سيتم الرسم عليها وتحويلها إلى أعمال فنية تجذب أهالي مدينة جدة وزوارها.

وأشارت إلى أن فن تدوير المخلفات يعد عملًا راقيًا ونبيلًا يحول ملوثات البيئة إلى أعمال فنية جاذبة.

وعبّرت "شاليمار" عن سعادتها بنقل تجربتها الرائدة في الرسم على السيارات إلى المملكة، خاصة بعد النجاح الذي حققته التجربة على المستوى العالمي.

وقالت: أهم ما يميز التجربة في السعودية هو استخدام السيارات والمركبات القديمة وإعادة تدويرها بالفرشاة واللون لتتحول إلى تحفة فنية تزين عروس البحر الأحمر.

وأوضحت أنها ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، من رسم لوحاتها التشكيلية على أربع سيارات لعرضها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مع بداية انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تبنت العديد من المبادرات الفنية بالشراكة مع المؤسسات والأفراد بهدف نشر ثقافة الفن التشكيلي ودعم رواده، وتحسين المشهد الحضري لمدينة جدة.

أمانة محافظة جدة شعار رسم وطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في يوم الوطن.. ميادين جدة تتزين بلوحات تشكيلية على السيارات
سبق

تطلق أمانة محافظة جدة، اليوم، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي، مبادرة فنية جديدة تحت شعار "رسم وطن".

وتقوم المبادرة على الرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسة في اليوم الوطني.

وتهدف التجربة التي ستنطلق إلى استثمار الأدوات القديمة التي تستغني عنها المجتمعات بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية.

وستشمل المبادرة، في مرحلتها الثانية، مدنًا أخرى في المملكة، ثم تنطلق للعالمية لتصدير هذه الأعمال الفنية للخارج وإيصال الفن السعودي للعالمية.

وقدمت الفنانة العالمية شاليمار شربتلي، رائدة فن "الموفينج آرت"، شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، على دعم هذه المبادرة، وجلب السيارات والمركبات القديمة التي سيتم الرسم عليها وتحويلها إلى أعمال فنية تجذب أهالي مدينة جدة وزوارها.

وأشارت إلى أن فن تدوير المخلفات يعد عملًا راقيًا ونبيلًا يحول ملوثات البيئة إلى أعمال فنية جاذبة.

وعبّرت "شاليمار" عن سعادتها بنقل تجربتها الرائدة في الرسم على السيارات إلى المملكة، خاصة بعد النجاح الذي حققته التجربة على المستوى العالمي.

وقالت: أهم ما يميز التجربة في السعودية هو استخدام السيارات والمركبات القديمة وإعادة تدويرها بالفرشاة واللون لتتحول إلى تحفة فنية تزين عروس البحر الأحمر.

وأوضحت أنها ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، من رسم لوحاتها التشكيلية على أربع سيارات لعرضها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مع بداية انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تبنت العديد من المبادرات الفنية بالشراكة مع المؤسسات والأفراد بهدف نشر ثقافة الفن التشكيلي ودعم رواده، وتحسين المشهد الحضري لمدينة جدة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
06:21 PM

في يوم الوطن.. ميادين جدة تتزين بلوحات تشكيلية على السيارات

تطلقها أمانة المحافظة بالتعاون مع الفنانة السعودية العالمية "شاليمار"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
832

تطلق أمانة محافظة جدة، اليوم، بالتعاون مع الفنانة التشكيلية السعودية العالمية شاليمار شربتلي، مبادرة فنية جديدة تحت شعار "رسم وطن".

وتقوم المبادرة على الرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسة في اليوم الوطني.

وتهدف التجربة التي ستنطلق إلى استثمار الأدوات القديمة التي تستغني عنها المجتمعات بإعادة تدويرها وتحويلها من ملوثات للبيئة إلى أعمال فنية تسهم في إثراء الذائقة البصرية.

وستشمل المبادرة، في مرحلتها الثانية، مدنًا أخرى في المملكة، ثم تنطلق للعالمية لتصدير هذه الأعمال الفنية للخارج وإيصال الفن السعودي للعالمية.

وقدمت الفنانة العالمية شاليمار شربتلي، رائدة فن "الموفينج آرت"، شكرها لأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، على دعم هذه المبادرة، وجلب السيارات والمركبات القديمة التي سيتم الرسم عليها وتحويلها إلى أعمال فنية تجذب أهالي مدينة جدة وزوارها.

وأشارت إلى أن فن تدوير المخلفات يعد عملًا راقيًا ونبيلًا يحول ملوثات البيئة إلى أعمال فنية جاذبة.

وعبّرت "شاليمار" عن سعادتها بنقل تجربتها الرائدة في الرسم على السيارات إلى المملكة، خاصة بعد النجاح الذي حققته التجربة على المستوى العالمي.

وقالت: أهم ما يميز التجربة في السعودية هو استخدام السيارات والمركبات القديمة وإعادة تدويرها بالفرشاة واللون لتتحول إلى تحفة فنية تزين عروس البحر الأحمر.

وأوضحت أنها ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، من رسم لوحاتها التشكيلية على أربع سيارات لعرضها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري مع بداية انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تبنت العديد من المبادرات الفنية بالشراكة مع المؤسسات والأفراد بهدف نشر ثقافة الفن التشكيلي ودعم رواده، وتحسين المشهد الحضري لمدينة جدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,834
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,420
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,446

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة