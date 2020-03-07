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بعد فتح المطاف لغير المعتمرين .. هل تعرف فائدة "ساتر الكعبة"؟ هنا الإجابة

فيما أكّد "السديس" على الإجراءات الاحترازية ومتابعة القيادة لتوفير الطمأنينة

شرعت الجهات المختصة في بناء ساتر حول الكعبة المشرّفة، منذ إعلان الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وسط تساؤلات عن أسبابه وأهدافه.

وعلمت "سبق"، أن بناء الساتر حول الكعبة المشرّفة، يهدف إلى منع انتقال العدوى بين الزوّار والطائفين وهو مضاد للبكتيريا والفيروسات، حيث لا أحد يستطيع ملامسة الكعبة المشرّفة فتنتقل أيّ عدوى، حيث إن عزل الكعبة عن الصحن لا يمكّن الطائف من ملامستها؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.

وكان أمر سامي كريم قد صدر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مساء أمس، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وفي هذا الإطار، أكّد "السديس"؛ ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع العاملين كافة في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، منوّهاً بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وأظهرت مقاطع فيديو من داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام عدداً من الطائفين حول الكعبة المشرفة، بعد السماح بفتح المطاف من غير المعتمرين؛ حيث كان مغلقاً في اليومين الماضيين.

فتح المطاف لغير المعتمرين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فتح المطاف لغير المعتمرين .. هل تعرف فائدة "ساتر الكعبة"؟ هنا الإجابة
سبق

شرعت الجهات المختصة في بناء ساتر حول الكعبة المشرّفة، منذ إعلان الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وسط تساؤلات عن أسبابه وأهدافه.

وعلمت "سبق"، أن بناء الساتر حول الكعبة المشرّفة، يهدف إلى منع انتقال العدوى بين الزوّار والطائفين وهو مضاد للبكتيريا والفيروسات، حيث لا أحد يستطيع ملامسة الكعبة المشرّفة فتنتقل أيّ عدوى، حيث إن عزل الكعبة عن الصحن لا يمكّن الطائف من ملامستها؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.

وكان أمر سامي كريم قد صدر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مساء أمس، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وفي هذا الإطار، أكّد "السديس"؛ ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع العاملين كافة في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، منوّهاً بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وأظهرت مقاطع فيديو من داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام عدداً من الطائفين حول الكعبة المشرفة، بعد السماح بفتح المطاف من غير المعتمرين؛ حيث كان مغلقاً في اليومين الماضيين.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
12:33 PM

بعد فتح المطاف لغير المعتمرين .. هل تعرف فائدة "ساتر الكعبة"؟ هنا الإجابة

فيما أكّد "السديس" على الإجراءات الاحترازية ومتابعة القيادة لتوفير الطمأنينة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
20,360

شرعت الجهات المختصة في بناء ساتر حول الكعبة المشرّفة، منذ إعلان الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وسط تساؤلات عن أسبابه وأهدافه.

وعلمت "سبق"، أن بناء الساتر حول الكعبة المشرّفة، يهدف إلى منع انتقال العدوى بين الزوّار والطائفين وهو مضاد للبكتيريا والفيروسات، حيث لا أحد يستطيع ملامسة الكعبة المشرّفة فتنتقل أيّ عدوى، حيث إن عزل الكعبة عن الصحن لا يمكّن الطائف من ملامستها؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.

وكان أمر سامي كريم قد صدر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مساء أمس، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وفي هذا الإطار، أكّد "السديس"؛ ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع العاملين كافة في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، منوّهاً بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وأظهرت مقاطع فيديو من داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام عدداً من الطائفين حول الكعبة المشرفة، بعد السماح بفتح المطاف من غير المعتمرين؛ حيث كان مغلقاً في اليومين الماضيين.

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