"المسند" يسأل عن إصدار فتوى تُعفي مريض الأنفلونزا من صلاة الجماعة

‏كشف أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند، أن موسم الصفري والحمى هي الفترة الانتقالية من فصل الصيف شديد الحرارة إلى فصل الخريف معتدل الأجواء‎.‎ وأضاف "المسند": "بدأ قُرب دخول فصل الخريف، عادة بتعامد الشمس على خط الاستواء في 22 سبتمبر‎"؛ مشيرًا إلى نهي الأوائل عن النوم تحت أديم السماء ليلًا في مثل هذه الأوقات؛ مؤكدًا أنه لم يجد للنهي مُسوّغًا ولا سببًا علميًّا منطقيًّا، عدا كون الوقت موسمًا لنشاط فيروسات الإنفلونزا ‏الموسمية في الأجواء، والتي تنتشر هذه الأيام ليس في السعودية فحسب؛ بل في معظم نصف الكرة الشمالي، وربما كان الأوائل يعتقدون أن سبب مرضهم واصفرار جلودهم وقت موسم الصفري بسبب النوم تحت أديم السماء، وهذا غير صحيح والله أعلم‎.‎ وأردف: "الواقع أنه ليس للسماء ولا للنجوم أثر على الإنسان، والمسألة لا تعدو كونها وقتًا لنشاط فيروسات الأنفلونزا الموسمية؛ وعليه فالنوم هذه الأيام تحت النجوم غير ضار، والوقاية من فيروسات الأنفلونزا الموسمية يكون عبر اللقاح المتخصص المجاني والفعال"‎.‎ وتابع: "علمًا بأن موسم الأنفلونزا ينتقل بالتبادل بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، وعليه يمكن توقع شدة الموسم من عدمه بمعرفة ما يجري في النصف الثاني"‎.‎ وواصل: "ثبت علميًّا أن هناك علاقة طردية عكسية بين مرض الأنفلونزا والرطوبة النسبية؛ فكلما نقصت نسبة الرطوبة زادت الإصابة بالإنفلونزا، وعليه (قد) تكون أعداد مرضى الحمى ‏والأنفلونزا في موسم الصفري في الشرقية والغربية من السعودية أقل من الوسطى؛ للعلة نفسها، وقيل إن استخدام مرطب للهواء في المنزل أو الأماكن المغلقة قد يقضي على 30% ‏من الفيروسات".‏‎ ‎ وأوضح: "‏أسرع وأنجع وسيلة لانتقال مرض الأنفلونزا لك هي مصافحة المريض؛ لأن يده تعج بفيروسات الأنفلونزا تترقب الملامسة؛ فإن حدث ذلك سارع بغسلها بالصابون، وتجنّب النوم أو ‏الجلوس في أماكن مغلقة مع مصاب الأنفلونزا".‏ أخيرًا تساءل "المسند" عن إمكانية إصدار فتوى شرعية تسمح لمريض الأنفلونزا بالصلاة في البيت حتى لا ينقل الفيروس إلى بقية الجماعة؛ خاصة في حال السجود‎.‎ وأردف: "قيل قديمًا إن حفار القبور كان يقترض المال ومن ثم يسد ديْنه في موسم الصفري!! قلت: "(وجنائز) قوم عند قوم فوائد‎".

"المسند" يسأل عن إصدار فتوى تُعفي مريض الأنفلونزا من صلاة الجماعة هادي العصيمي سبق 2019-09-19 ‏كشف أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند، أن موسم الصفري والحمى هي الفترة الانتقالية من فصل الصيف شديد الحرارة إلى فصل الخريف معتدل الأجواء‎.‎

وأضاف "المسند": "بدأ قُرب دخول فصل الخريف، عادة بتعامد الشمس على خط الاستواء في 22 سبتمبر‎"؛ مشيرًا إلى نهي الأوائل عن النوم تحت أديم السماء ليلًا في مثل هذه الأوقات؛ مؤكدًا أنه لم يجد للنهي مُسوّغًا ولا سببًا علميًّا منطقيًّا، عدا كون الوقت موسمًا لنشاط فيروسات الإنفلونزا ‏الموسمية في الأجواء، والتي تنتشر هذه الأيام ليس في السعودية فحسب؛ بل في معظم نصف الكرة الشمالي، وربما كان الأوائل يعتقدون أن سبب مرضهم واصفرار جلودهم وقت موسم الصفري بسبب النوم تحت أديم السماء، وهذا غير صحيح والله أعلم‎.‎

وأردف: "الواقع أنه ليس للسماء ولا للنجوم أثر على الإنسان، والمسألة لا تعدو كونها وقتًا لنشاط فيروسات الأنفلونزا الموسمية؛ وعليه فالنوم هذه الأيام تحت النجوم غير ضار، والوقاية من فيروسات الأنفلونزا الموسمية يكون عبر اللقاح المتخصص المجاني والفعال"‎.‎

وتابع: "علمًا بأن موسم الأنفلونزا ينتقل بالتبادل بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، وعليه يمكن توقع شدة الموسم من عدمه بمعرفة ما يجري في النصف الثاني"‎.‎

وواصل: "ثبت علميًّا أن هناك علاقة طردية عكسية بين مرض الأنفلونزا والرطوبة النسبية؛ فكلما نقصت نسبة الرطوبة زادت الإصابة بالإنفلونزا، وعليه (قد) تكون أعداد مرضى الحمى ‏والأنفلونزا في موسم الصفري في الشرقية والغربية من السعودية أقل من الوسطى؛ للعلة نفسها، وقيل إن استخدام مرطب للهواء في المنزل أو الأماكن المغلقة قد يقضي على 30% ‏من الفيروسات".‏‎ ‎

وأوضح: "‏أسرع وأنجع وسيلة لانتقال مرض الأنفلونزا لك هي مصافحة المريض؛ لأن يده تعج بفيروسات الأنفلونزا تترقب الملامسة؛ فإن حدث ذلك سارع بغسلها بالصابون، وتجنّب النوم أو ‏الجلوس في أماكن مغلقة مع مصاب الأنفلونزا".‏

أخيرًا تساءل "المسند" عن إمكانية إصدار فتوى شرعية تسمح لمريض الأنفلونزا بالصلاة في البيت حتى لا ينقل الفيروس إلى بقية الجماعة؛ خاصة في حال السجود‎.‎

وأردف: "قيل قديمًا إن حفار القبور كان يقترض المال ومن ثم يسد ديْنه في موسم الصفري!! قلت: "(وجنائز) قوم عند قوم فوائد‎".

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 12:21 PM

"المسند" يسأل عن إصدار فتوى تُعفي مريض الأنفلونزا من صلاة الجماعة حلل طبيعة موسم الصفري ونهي القدماء عن النوم فيه ليلًا تحت أديم السماء





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‏كشف أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالله المسند، أن موسم الصفري والحمى هي الفترة الانتقالية من فصل الصيف شديد الحرارة إلى فصل الخريف معتدل الأجواء‎.‎

وأضاف "المسند": "بدأ قُرب دخول فصل الخريف، عادة بتعامد الشمس على خط الاستواء في 22 سبتمبر‎"؛ مشيرًا إلى نهي الأوائل عن النوم تحت أديم السماء ليلًا في مثل هذه الأوقات؛ مؤكدًا أنه لم يجد للنهي مُسوّغًا ولا سببًا علميًّا منطقيًّا، عدا كون الوقت موسمًا لنشاط فيروسات الإنفلونزا ‏الموسمية في الأجواء، والتي تنتشر هذه الأيام ليس في السعودية فحسب؛ بل في معظم نصف الكرة الشمالي، وربما كان الأوائل يعتقدون أن سبب مرضهم واصفرار جلودهم وقت موسم الصفري بسبب النوم تحت أديم السماء، وهذا غير صحيح والله أعلم‎.‎

وأردف: "الواقع أنه ليس للسماء ولا للنجوم أثر على الإنسان، والمسألة لا تعدو كونها وقتًا لنشاط فيروسات الأنفلونزا الموسمية؛ وعليه فالنوم هذه الأيام تحت النجوم غير ضار، والوقاية من فيروسات الأنفلونزا الموسمية يكون عبر اللقاح المتخصص المجاني والفعال"‎.‎

وتابع: "علمًا بأن موسم الأنفلونزا ينتقل بالتبادل بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، وعليه يمكن توقع شدة الموسم من عدمه بمعرفة ما يجري في النصف الثاني"‎.‎

وواصل: "ثبت علميًّا أن هناك علاقة طردية عكسية بين مرض الأنفلونزا والرطوبة النسبية؛ فكلما نقصت نسبة الرطوبة زادت الإصابة بالإنفلونزا، وعليه (قد) تكون أعداد مرضى الحمى ‏والأنفلونزا في موسم الصفري في الشرقية والغربية من السعودية أقل من الوسطى؛ للعلة نفسها، وقيل إن استخدام مرطب للهواء في المنزل أو الأماكن المغلقة قد يقضي على 30% ‏من الفيروسات".‏‎ ‎

وأوضح: "‏أسرع وأنجع وسيلة لانتقال مرض الأنفلونزا لك هي مصافحة المريض؛ لأن يده تعج بفيروسات الأنفلونزا تترقب الملامسة؛ فإن حدث ذلك سارع بغسلها بالصابون، وتجنّب النوم أو ‏الجلوس في أماكن مغلقة مع مصاب الأنفلونزا".‏

أخيرًا تساءل "المسند" عن إمكانية إصدار فتوى شرعية تسمح لمريض الأنفلونزا بالصلاة في البيت حتى لا ينقل الفيروس إلى بقية الجماعة؛ خاصة في حال السجود‎.‎

وأردف: "قيل قديمًا إن حفار القبور كان يقترض المال ومن ثم يسد ديْنه في موسم الصفري!! قلت: "(وجنائز) قوم عند قوم فوائد‎".