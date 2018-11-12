النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البقمي

استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد مرزوق عواض البقمي الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبَّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما نقل ضباط "وزارة الدفاع" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لذوي الشهداء، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبهم، عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنائهم -رحمهم الله - للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن الغالي، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة تربة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، يتقدمهم محافظ تربة ناصر السبيعي، الذين أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البقمي
سبق

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد مرزوق عواض البقمي الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبَّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما نقل ضباط "وزارة الدفاع" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لذوي الشهداء، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبهم، عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنائهم -رحمهم الله - للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن الغالي، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة تربة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، يتقدمهم محافظ تربة ناصر السبيعي، الذين أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:23 AM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
12:51 AM

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البقمي

استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

A A A
متعب البقمي - تربة
1
1,007

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد مرزوق عواض البقمي الذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبَّر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما نقل ضباط "وزارة الدفاع" تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لذوي الشهداء، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبهم، عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنائهم -رحمهم الله - للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن الغالي، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة تربة، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، يتقدمهم محافظ تربة ناصر السبيعي، الذين أدوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,423
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,705
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,161
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,295

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة