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شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة

انتهت منافسات الخطف "124 و127 و129" وبعد قليل تنطلق منافسات النتر

نشر حساب الأولمبية السعودية على "تويتر" صورة تظهر وجود وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، لمساندة لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال ضمن اولمبياد طوكيو.

وقبل قليل، انتهت منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129"، وبعد قليل تنطلق منافسات النتر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة
سبق

نشر حساب الأولمبية السعودية على "تويتر" صورة تظهر وجود وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، لمساندة لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال ضمن اولمبياد طوكيو.

وقبل قليل، انتهت منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129"، وبعد قليل تنطلق منافسات النتر.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
11:07 AM

شاهد.. 3 محاولات ناجحة في رفع الأثقال لـ "سراج" في حضور وزير الرياضة

انتهت منافسات الخطف "124 و127 و129" وبعد قليل تنطلق منافسات النتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر حساب الأولمبية السعودية على "تويتر" صورة تظهر وجود وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، لمساندة لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال "سراج آل سليم"؛ خلال مشاركته في منافسات رفع الأثقال ضمن اولمبياد طوكيو.

وقبل قليل، انتهت منافسات الخطف بثلاث محاولات ناجحة لسراج "124 و127 و129"، وبعد قليل تنطلق منافسات النتر.

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