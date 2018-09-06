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6ساعات وفي درجة حرارة 45 ..."حمراء" الرياض بلا كهرباء

تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال

اشتكى عدد من سكان حي الحمراء بالرياض من انقطاع الكهرباء عن الحي لأكثر من 6 ساعات وفِي درجة حرارة تناهز ال "45" درجة مئوية .

وذكر سكان الحي أن الكهرباء قد انقطعت عن الحي عند العاشرة صباحا وإلى حين إعداد هذه المادة لم تحل المشكلة.

وأكد الأهالي أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء ووعدت بالحل خلال ساعة إلا أن هذه الساعة امتدت إلى أكثر من 6 ساعات متواصلة .

وأضافوا أن هذا الانقطاع تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال ناهيك أن اليوم هو بداية الإجازة الأسبوعية بعد عناء أسبوع عمل ودارسي .

وتساءل السكان عن هذا التصرف من الشركة والذي لم يشهد أدنى شعور بالمسؤولية أو الاعتذار أو تحديد موعد محدد لعودة الخدمة حتى نتمكن من إيجاد حلول مؤقتة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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6ساعات وفي درجة حرارة 45 ..."حمراء" الرياض بلا كهرباء
سبق

اشتكى عدد من سكان حي الحمراء بالرياض من انقطاع الكهرباء عن الحي لأكثر من 6 ساعات وفِي درجة حرارة تناهز ال "45" درجة مئوية .

وذكر سكان الحي أن الكهرباء قد انقطعت عن الحي عند العاشرة صباحا وإلى حين إعداد هذه المادة لم تحل المشكلة.

وأكد الأهالي أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء ووعدت بالحل خلال ساعة إلا أن هذه الساعة امتدت إلى أكثر من 6 ساعات متواصلة .

وأضافوا أن هذا الانقطاع تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال ناهيك أن اليوم هو بداية الإجازة الأسبوعية بعد عناء أسبوع عمل ودارسي .

وتساءل السكان عن هذا التصرف من الشركة والذي لم يشهد أدنى شعور بالمسؤولية أو الاعتذار أو تحديد موعد محدد لعودة الخدمة حتى نتمكن من إيجاد حلول مؤقتة.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
04:41 PM

6ساعات وفي درجة حرارة 45 ..."حمراء" الرياض بلا كهرباء

تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال

A A A
رائد القرفي - الرياض
9
4,696

اشتكى عدد من سكان حي الحمراء بالرياض من انقطاع الكهرباء عن الحي لأكثر من 6 ساعات وفِي درجة حرارة تناهز ال "45" درجة مئوية .

وذكر سكان الحي أن الكهرباء قد انقطعت عن الحي عند العاشرة صباحا وإلى حين إعداد هذه المادة لم تحل المشكلة.

وأكد الأهالي أنه تم التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء ووعدت بالحل خلال ساعة إلا أن هذه الساعة امتدت إلى أكثر من 6 ساعات متواصلة .

وأضافوا أن هذا الانقطاع تسبب في الكثير من الضرر على المواد الغذائية والمرضى والأطفال ناهيك أن اليوم هو بداية الإجازة الأسبوعية بعد عناء أسبوع عمل ودارسي .

وتساءل السكان عن هذا التصرف من الشركة والذي لم يشهد أدنى شعور بالمسؤولية أو الاعتذار أو تحديد موعد محدد لعودة الخدمة حتى نتمكن من إيجاد حلول مؤقتة.

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