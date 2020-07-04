النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 205929

فريق طبي في "رنية" يُنقذ طفلاً من عيار ناري أصاب قدمه

استقرت في الكاحل.. تبعد عن العظم مليمترات

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام بصحة الطائف من التعامل مع حالة إصابة طفل بطلق ناري.

وأوضح الدكتور محمد الفيل، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية العام أن طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات جاء به والده لطوارئ المستشفى يعاني من نزيف وآلام شديدة في الركبة اليمنى، أوضحت بعد ذلك الأشعة وجود رصاصة دخلت من الركبة اليمنى واستقرت في الكاحل الأيمن وتبعد عن العظم ٤ ملم.

وأضاف: "تدخل إثر ذلك فريق طبي مكون من الدكتور إيريس استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالفتاح حمود أخصائي جراحة العظام، لاستخراج الرصاصة في حينه، وقد تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة".

يُذكر بأن الطفل يرقد حاليًا تحت الملاحظة للاطمئنان عليه أكثر قبل الإذن بخروجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق طبي في "رنية" يُنقذ طفلاً من عيار ناري أصاب قدمه
سبق

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام بصحة الطائف من التعامل مع حالة إصابة طفل بطلق ناري.

وأوضح الدكتور محمد الفيل، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية العام أن طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات جاء به والده لطوارئ المستشفى يعاني من نزيف وآلام شديدة في الركبة اليمنى، أوضحت بعد ذلك الأشعة وجود رصاصة دخلت من الركبة اليمنى واستقرت في الكاحل الأيمن وتبعد عن العظم ٤ ملم.

وأضاف: "تدخل إثر ذلك فريق طبي مكون من الدكتور إيريس استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالفتاح حمود أخصائي جراحة العظام، لاستخراج الرصاصة في حينه، وقد تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة".

يُذكر بأن الطفل يرقد حاليًا تحت الملاحظة للاطمئنان عليه أكثر قبل الإذن بخروجه.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
07:50 PM

فريق طبي في "رنية" يُنقذ طفلاً من عيار ناري أصاب قدمه

استقرت في الكاحل.. تبعد عن العظم مليمترات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - رنية
0
1,731

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام بصحة الطائف من التعامل مع حالة إصابة طفل بطلق ناري.

وأوضح الدكتور محمد الفيل، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية العام أن طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات جاء به والده لطوارئ المستشفى يعاني من نزيف وآلام شديدة في الركبة اليمنى، أوضحت بعد ذلك الأشعة وجود رصاصة دخلت من الركبة اليمنى واستقرت في الكاحل الأيمن وتبعد عن العظم ٤ ملم.

وأضاف: "تدخل إثر ذلك فريق طبي مكون من الدكتور إيريس استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالفتاح حمود أخصائي جراحة العظام، لاستخراج الرصاصة في حينه، وقد تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة".

يُذكر بأن الطفل يرقد حاليًا تحت الملاحظة للاطمئنان عليه أكثر قبل الإذن بخروجه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,727
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,516
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,783

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة