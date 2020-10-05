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ألمانيا: 1382 إصابة جديدة و5 وفيات بوباء "كوفيد-19"

إجمالي الإصابات يتجاوز الـ300 ألف والضحايا حتى الآن 9354

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 1382 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 300619.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9354 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، مقابل حالتين في اليوم السابق.

وأشار المعهد إلى تعافي حوالى 264 ألف مريض بعد شفائهم.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 1382 إصابة جديدة و5 وفيات بوباء "كوفيد-19"
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 1382 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 300619.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9354 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، مقابل حالتين في اليوم السابق.

وأشار المعهد إلى تعافي حوالى 264 ألف مريض بعد شفائهم.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:32 AM

ألمانيا: 1382 إصابة جديدة و5 وفيات بوباء "كوفيد-19"

إجمالي الإصابات يتجاوز الـ300 ألف والضحايا حتى الآن 9354

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 1382 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 300619.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9354 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، مقابل حالتين في اليوم السابق.

وأشار المعهد إلى تعافي حوالى 264 ألف مريض بعد شفائهم.

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