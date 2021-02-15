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أمريكا تجلي رعاياها من على السفينة الموبوءة بــ"كورونا" في اليابان

الطائرة تصل مساء غدٍ

أعلنت السفارة الأمريكية في اليابان، أن الولايات المتحدة سترسل طائرة لإجلاء الركاب الأمريكيين من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، التي شهدت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين.

وأفادت السفارة في خطاب موجه للركاب الأمريكيين، نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم (السبت)؛ بأن الطائرة ستصل إلى اليابان مساء غدٍ.

السفارة الأمريكية في اليابان

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أمريكا تجلي رعاياها من على السفينة الموبوءة بــ"كورونا" في اليابان
سبق

أعلنت السفارة الأمريكية في اليابان، أن الولايات المتحدة سترسل طائرة لإجلاء الركاب الأمريكيين من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، التي شهدت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين.

وأفادت السفارة في خطاب موجه للركاب الأمريكيين، نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم (السبت)؛ بأن الطائرة ستصل إلى اليابان مساء غدٍ.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
02:59 PM

أمريكا تجلي رعاياها من على السفينة الموبوءة بــ"كورونا" في اليابان

الطائرة تصل مساء غدٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة الأمريكية في اليابان، أن الولايات المتحدة سترسل طائرة لإجلاء الركاب الأمريكيين من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، التي شهدت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين.

وأفادت السفارة في خطاب موجه للركاب الأمريكيين، نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم (السبت)؛ بأن الطائرة ستصل إلى اليابان مساء غدٍ.

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