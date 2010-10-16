غدًا.. "أمير الشرقية" يرعى تدشين برنامج الطيارين المنتهي بالتوظيف

للمساهمة في جعل المملكة وجهة لتدريب الكفاءات على مستوى العالم

‬ يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا الأحد، الاحتفال بإطلاق رؤية تجعل المملكة وجهة لتدريب طياري العالم، وتخريج عدد من الطيارين الحاصلين على رخص الطيران وإطلاق برنامج تدريب الطيارين المنتهي بالتوظيف بفرع أكاديمية أكسفورد السعودية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام.

ورفع الكابتن عثمان المطيري رئيس مجلس إدارة أكاديمية أكسفورد السعودية، شكره لأمير الشرقية على رعايته الحفل؛ مؤكدًا أن المملكة أصبحت وجهة لتدريب الطيارين ويقصدها الكثيرون على مستوى العالم.

وأوضح "المطيري" أن الأكاديمية هي الأولى في المملكة، وتسعى للمساهمة في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ من خلال جعل المملكة وجهة لتدريب الطيارين، بالإضافة لتخريج مدربين سعوديين للتدريب في مختلف دول العالم.

وأضاف أن الأكاديمية تستقطب الطلاب والطالبات على حد سواء في تخصص الطيران ومدة التدريب بها من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، يحصل الطالب خلالها على التأهيل اللازم، ثم يتم اختيار الخريجين المؤهلين للالتحاق ببرنامج مدربي الطيران الذي يتيح لهم العمل كمدربين في إحدى شبكة أكاديميات أكسفورد العالمية، ومن ضمنها أكسفورد السعودية، والحصول على رخصة تتيح لهم التوظيف مباشرة في الأكاديمية كمدربين.

وأشار إلى أن ما يميز أكاديمية أكسفورد السعودية عن أي أكاديمية أخرى، أن البرنامج التدريبي يشمل التهيئة لسوق العمل؛ حيث يضم البرنامج التدريبي مرحلة ثالثة تسمى بـ(التأهيل على طائرات الإيرباص 320)، وتتفرد الأكاديمية عالميًّا بتقديم هذه المرحلة؛ حيث إن هذا التدريب يؤهل الطالب الذي حصل على رخصة من خلال قيادة طائرات التدريب، على قيادة الطائرات التجارية من نوع إيرباص 320؛ مضيفًا أن هذه المرحلة من التدريب تقدم بعد حصول الطالب على العرض الوظيفي من الناقل الجوي وحصول الأكاديمية على الإجراءات التشغيلية الخاصة بشركة الخطوط، حتى يكون التدريب المقدم مقبولًا لدى شركة الطيران.