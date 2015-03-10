أفاد مسؤولو الصحة اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 373 بالمقارنة مع 319 شخصاًأمس.

بزيادة 54 حالة خلال يوم.. عدد مصابي "كورونا" في بريطانيا يرتفع إلى 373 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-10 أفاد مسؤولو الصحة اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 373 بالمقارنة مع 319 شخصاًأمس. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق اليوم وفاة سادس شخص جراء إصابته بالفيروس.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 08:53 PM

بزيادة 54 حالة خلال يوم.. عدد مصابي "كورونا" في بريطانيا يرتفع إلى 373 الفيروس قضى على سادس ضحية اليوم





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أفاد مسؤولو الصحة اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 373 بالمقارنة مع 319 شخصاًأمس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق اليوم وفاة سادس شخص جراء إصابته بالفيروس.