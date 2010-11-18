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"العباس" ضمن أفضل ٨ لاعبين في بطولة الصين لـ"البومسي"

أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2018م بتايبيه

حصل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو، محمد العباس، على المركز الخامس، ضمن أفضل ثمانية لاعبين في بطولة العالم الحادية عشرة "البومسي"، التي أقيمت بالصين، خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2018م، بجامعة الصين تايبيه.

واجتاز"العباس" في دور الـ 32، لاعب منتخب بريطانيا، بـ7.15 للخصم، مقابل 7.20، كما اجتاز في دور 16، لاعب منتخب كندا، بنتيجة 6.92 للعباس، مقابل 6.85 لكندا.

وكان "العباس" قريبًا من الميدالية البرونزية في دور الثمانية الذي يعد الفاصل بين الحصول عليها، غير أن لاعب منتخب كوريا أحد أبطال العالم في اللعبة خطف الفوز، وانتهت المباراة بـ 7.38 مقابل 6.81 .

وبهذا يكون "العباس" أول لاعب سعودي يصنف من الخمسة الأوائل بالعالم على صعيد الكبار.

يذكر أن "البومسى" عبارة عن أساسيات اللعبة باستخدام الأيدي والأرجل ودمجها على شكل منظومة خاصة، بحيث تظهر فيها العناصر الأساسية من توازن ودقة وقوة وسرعة وأداء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العباس" ضمن أفضل ٨ لاعبين في بطولة الصين لـ"البومسي"
سبق

حصل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو، محمد العباس، على المركز الخامس، ضمن أفضل ثمانية لاعبين في بطولة العالم الحادية عشرة "البومسي"، التي أقيمت بالصين، خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2018م، بجامعة الصين تايبيه.

واجتاز"العباس" في دور الـ 32، لاعب منتخب بريطانيا، بـ7.15 للخصم، مقابل 7.20، كما اجتاز في دور 16، لاعب منتخب كندا، بنتيجة 6.92 للعباس، مقابل 6.85 لكندا.

وكان "العباس" قريبًا من الميدالية البرونزية في دور الثمانية الذي يعد الفاصل بين الحصول عليها، غير أن لاعب منتخب كوريا أحد أبطال العالم في اللعبة خطف الفوز، وانتهت المباراة بـ 7.38 مقابل 6.81 .

وبهذا يكون "العباس" أول لاعب سعودي يصنف من الخمسة الأوائل بالعالم على صعيد الكبار.

يذكر أن "البومسى" عبارة عن أساسيات اللعبة باستخدام الأيدي والأرجل ودمجها على شكل منظومة خاصة، بحيث تظهر فيها العناصر الأساسية من توازن ودقة وقوة وسرعة وأداء.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
04:48 PM

"العباس" ضمن أفضل ٨ لاعبين في بطولة الصين لـ"البومسي"

أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2018م بتايبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو، محمد العباس، على المركز الخامس، ضمن أفضل ثمانية لاعبين في بطولة العالم الحادية عشرة "البومسي"، التي أقيمت بالصين، خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2018م، بجامعة الصين تايبيه.

واجتاز"العباس" في دور الـ 32، لاعب منتخب بريطانيا، بـ7.15 للخصم، مقابل 7.20، كما اجتاز في دور 16، لاعب منتخب كندا، بنتيجة 6.92 للعباس، مقابل 6.85 لكندا.

وكان "العباس" قريبًا من الميدالية البرونزية في دور الثمانية الذي يعد الفاصل بين الحصول عليها، غير أن لاعب منتخب كوريا أحد أبطال العالم في اللعبة خطف الفوز، وانتهت المباراة بـ 7.38 مقابل 6.81 .

وبهذا يكون "العباس" أول لاعب سعودي يصنف من الخمسة الأوائل بالعالم على صعيد الكبار.

يذكر أن "البومسى" عبارة عن أساسيات اللعبة باستخدام الأيدي والأرجل ودمجها على شكل منظومة خاصة، بحيث تظهر فيها العناصر الأساسية من توازن ودقة وقوة وسرعة وأداء.

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