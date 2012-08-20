النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفلكي "الخليوي": دخول "سهيل" الثلاثاء المقبل.. أجواء معتدلة وباردة

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن موسم "سهيل" -بإذن الله- سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 16 محرم 1443، وتنكسر بدخوله حدة الحرارة، وتميل الأجواء للاعتدال والبرودة.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": "موسم سهيل يتكون من 53 يوماً مقسمة على أربعة أنواء: نوْء الطرفة ومدته 13 يوماً، وهو آخر نجوم فصل الصيف، وفيه يبرد الجو نسبيّاً، ونوء الجبهة ومدته 14 يوماً؛ خلافاً لباقي نجوم العام، وهو أول نجوم فصل الخريف، ومعه تزيد برودة الجو في الليل ويتحسن الطقس نهاراً، أما الثالث فهو نوء الزبرة، ومدته 13 يوماً، وفيه تزداد البرودة في الليل؛ حتى إنه ينصح في بعض أيامه بعدم النوم تحت أديم السماء لشدة البرد، والنوء الرابع هو الصرفة وهو آخر نجوم "سهيل" ومدته 13 يوماً، وسمي بذلك لانصراف الحر نهائيّاً عند طلوعه".

وأضاف: "في سهيل تكثر هجرات الطيور، ففي بدايته في ٢٤ أغسطس تكون هجرة طيور الصفار والسمان والدخل، وفي ١ سبتمبر تبدأ هجرة القميري والكرك، وفي ٢٦ سبتمبر يبدأ موسم هجرة طيور الماء، أما الصقور فتهاجر في ١ أكتوبر، وفي نهاية سهيل وبداية الوسم الموافق ١٦ أكتوبر تكون هجرة الحباري والدرج والكروان".

وأردف: "نجم سهيل يُعتبر في الدرجة الثانية من حيث اللمعان بين نجوم السماء بعد الشعرى اليمانية، وظهوره علامة على انتهاء رياح السموم، وبشير خير بقرب هطول الأمطار واستفادة الأرض منها؛ لذلك قيل قديماً: إذا طلع سهيل لا تأمن السيل. وفيه يتوفر الرطب؛ لذلك قيل أيضًا: إذا طلع سهيل تلمس التمر بالليل".

وأكمل: "طلوع سهيل يستبشر به العرب، ويترقبون ظهوره؛ حتى إن البعض يتوهم في نجمي الوزن والحضار وهما نجمان يظهران قبل سهيل هما سهيل، ويحلفون على أنهما سهيل حتى سُمِّيا المحلفان، ولأهميته وضع العرب الأوائل حساباً يبدأ العد فيه من طلوع سهيل، وسميت السنة بالسنة السهيلية".

وتابع: بعد منتصف سهيل يكون الاعتدال الخريفي في 20 - 23 سبتمبر، حيث يستوي الليل والنهار في الطول، ثم يبدأ الليل بالزيادة".

واختتم "الخليوي" قائلاً: "كثيراً ما يعطر شعراء الفصيح والنبط قديماً وحديثاً قصائدهم بذكر (نجم سهيل)؛ إما بصفته بشير خير لانتهاء موسم الجفاف، أو رمزاً لزمن، أو إشارة لجهة، أو وصفاً لتفرده وقوة لمعانه واضطراب ضوئه، أو نذير شؤم في أوبئة الإبل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفلكي "الخليوي": دخول "سهيل" الثلاثاء المقبل.. أجواء معتدلة وباردة
سبق

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن موسم "سهيل" -بإذن الله- سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 16 محرم 1443، وتنكسر بدخوله حدة الحرارة، وتميل الأجواء للاعتدال والبرودة.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": "موسم سهيل يتكون من 53 يوماً مقسمة على أربعة أنواء: نوْء الطرفة ومدته 13 يوماً، وهو آخر نجوم فصل الصيف، وفيه يبرد الجو نسبيّاً، ونوء الجبهة ومدته 14 يوماً؛ خلافاً لباقي نجوم العام، وهو أول نجوم فصل الخريف، ومعه تزيد برودة الجو في الليل ويتحسن الطقس نهاراً، أما الثالث فهو نوء الزبرة، ومدته 13 يوماً، وفيه تزداد البرودة في الليل؛ حتى إنه ينصح في بعض أيامه بعدم النوم تحت أديم السماء لشدة البرد، والنوء الرابع هو الصرفة وهو آخر نجوم "سهيل" ومدته 13 يوماً، وسمي بذلك لانصراف الحر نهائيّاً عند طلوعه".

وأضاف: "في سهيل تكثر هجرات الطيور، ففي بدايته في ٢٤ أغسطس تكون هجرة طيور الصفار والسمان والدخل، وفي ١ سبتمبر تبدأ هجرة القميري والكرك، وفي ٢٦ سبتمبر يبدأ موسم هجرة طيور الماء، أما الصقور فتهاجر في ١ أكتوبر، وفي نهاية سهيل وبداية الوسم الموافق ١٦ أكتوبر تكون هجرة الحباري والدرج والكروان".

وأردف: "نجم سهيل يُعتبر في الدرجة الثانية من حيث اللمعان بين نجوم السماء بعد الشعرى اليمانية، وظهوره علامة على انتهاء رياح السموم، وبشير خير بقرب هطول الأمطار واستفادة الأرض منها؛ لذلك قيل قديماً: إذا طلع سهيل لا تأمن السيل. وفيه يتوفر الرطب؛ لذلك قيل أيضًا: إذا طلع سهيل تلمس التمر بالليل".

وأكمل: "طلوع سهيل يستبشر به العرب، ويترقبون ظهوره؛ حتى إن البعض يتوهم في نجمي الوزن والحضار وهما نجمان يظهران قبل سهيل هما سهيل، ويحلفون على أنهما سهيل حتى سُمِّيا المحلفان، ولأهميته وضع العرب الأوائل حساباً يبدأ العد فيه من طلوع سهيل، وسميت السنة بالسنة السهيلية".

وتابع: بعد منتصف سهيل يكون الاعتدال الخريفي في 20 - 23 سبتمبر، حيث يستوي الليل والنهار في الطول، ثم يبدأ الليل بالزيادة".

واختتم "الخليوي" قائلاً: "كثيراً ما يعطر شعراء الفصيح والنبط قديماً وحديثاً قصائدهم بذكر (نجم سهيل)؛ إما بصفته بشير خير لانتهاء موسم الجفاف، أو رمزاً لزمن، أو إشارة لجهة، أو وصفاً لتفرده وقوة لمعانه واضطراب ضوئه، أو نذير شؤم في أوبئة الإبل".

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
12:50 AM

الفلكي "الخليوي": دخول "سهيل" الثلاثاء المقبل.. أجواء معتدلة وباردة

A A A
عويد التومي - رفحاء
1
2,028

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن موسم "سهيل" -بإذن الله- سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 16 محرم 1443، وتنكسر بدخوله حدة الحرارة، وتميل الأجواء للاعتدال والبرودة.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": "موسم سهيل يتكون من 53 يوماً مقسمة على أربعة أنواء: نوْء الطرفة ومدته 13 يوماً، وهو آخر نجوم فصل الصيف، وفيه يبرد الجو نسبيّاً، ونوء الجبهة ومدته 14 يوماً؛ خلافاً لباقي نجوم العام، وهو أول نجوم فصل الخريف، ومعه تزيد برودة الجو في الليل ويتحسن الطقس نهاراً، أما الثالث فهو نوء الزبرة، ومدته 13 يوماً، وفيه تزداد البرودة في الليل؛ حتى إنه ينصح في بعض أيامه بعدم النوم تحت أديم السماء لشدة البرد، والنوء الرابع هو الصرفة وهو آخر نجوم "سهيل" ومدته 13 يوماً، وسمي بذلك لانصراف الحر نهائيّاً عند طلوعه".

وأضاف: "في سهيل تكثر هجرات الطيور، ففي بدايته في ٢٤ أغسطس تكون هجرة طيور الصفار والسمان والدخل، وفي ١ سبتمبر تبدأ هجرة القميري والكرك، وفي ٢٦ سبتمبر يبدأ موسم هجرة طيور الماء، أما الصقور فتهاجر في ١ أكتوبر، وفي نهاية سهيل وبداية الوسم الموافق ١٦ أكتوبر تكون هجرة الحباري والدرج والكروان".

وأردف: "نجم سهيل يُعتبر في الدرجة الثانية من حيث اللمعان بين نجوم السماء بعد الشعرى اليمانية، وظهوره علامة على انتهاء رياح السموم، وبشير خير بقرب هطول الأمطار واستفادة الأرض منها؛ لذلك قيل قديماً: إذا طلع سهيل لا تأمن السيل. وفيه يتوفر الرطب؛ لذلك قيل أيضًا: إذا طلع سهيل تلمس التمر بالليل".

وأكمل: "طلوع سهيل يستبشر به العرب، ويترقبون ظهوره؛ حتى إن البعض يتوهم في نجمي الوزن والحضار وهما نجمان يظهران قبل سهيل هما سهيل، ويحلفون على أنهما سهيل حتى سُمِّيا المحلفان، ولأهميته وضع العرب الأوائل حساباً يبدأ العد فيه من طلوع سهيل، وسميت السنة بالسنة السهيلية".

وتابع: بعد منتصف سهيل يكون الاعتدال الخريفي في 20 - 23 سبتمبر، حيث يستوي الليل والنهار في الطول، ثم يبدأ الليل بالزيادة".

واختتم "الخليوي" قائلاً: "كثيراً ما يعطر شعراء الفصيح والنبط قديماً وحديثاً قصائدهم بذكر (نجم سهيل)؛ إما بصفته بشير خير لانتهاء موسم الجفاف، أو رمزاً لزمن، أو إشارة لجهة، أو وصفاً لتفرده وقوة لمعانه واضطراب ضوئه، أو نذير شؤم في أوبئة الإبل".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة