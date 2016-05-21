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الشاب "الصاعدي" مفقود مكة يدخل يومه التاسع.. وأسرته تناشد البحث عنه

يعاني اعتلالات نفسية.. وشوهد بطريق محافظة رابغ

جدَّد ذوو فقيد مكة الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" مناشدتهم البحث عن ابنهم الذي اختفى عن الأنظار قبل تسعة أيام بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة، ولم يعثروا عليه حتى الآن، ويعاني اعتلالات نفسية.

وقالت أسرته لـ"سبق": منذ يوم الأحد قبل الماضي خرج إبراهيم من المنزل في حي المقرح بمكة المكرمة، واستقل مركبة أخيه من نوع "ليكزس" بيضاء اللون، موديل 98، ورقم اللوحة (ب د ه - 4141)، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأشارت "أسرته" إلى أنه عقب نشر "سبق" تفاصيل اختفائه الاثنين الماضي وردهم اتصال من أحد قراء الصحيفة، يفيدهم بأن الشاب ذو المواصفات المنشورة في الصحيفة استوقفه يوم إعلان اختفائه على طريق محافظة رابغ بعد نفاد وقود سيارته. لافتًا إلى أنه قدَّم له الخدمة، وأوصله إلى محطة الوقود، وأعاده إلى مركبته. فيما فوجئ في ساعة متأخرة من اليوم نفسه بصورة الشخص على قائمة المفقودين من خلال خبر "سبق"؛ ما اضطره إلى التواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادثة.

ولفتت "أسرته" إلى أنها لا تزال في حالة استنفار منذ تسعة أيام للبحث عنه في مكة والمواقع التي شوهد فيها، ولم تجد له أثرًا.

وطالبت أسرته الجميع وفرق التطوع بمساعدتهم، وتكثيف البحث عنه، من أجل العثور عليه على وجه السرعة، ولاسيما أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن اختفاء الشاب بعنوان "الصاعدي مفقود مكة خرج ولم يعد.. وذووه يناشدون البحث عنه"، ناشدت فيه أسرته مساعدتهم في البحث عن ابنهم "إبراهيم" البالغ من العمر 29 عامًا، والمفقود في ظروف غامضة، الذي يعاني اعتلالات نفسية منذ خمس سنوات. مبينين أنه أخذ سيارة أخيه دون معرفة وجهته التي يريدها.

وناشد ذووه كل من يشاهده أو يملك أية معلومات عنه أن يبلِّغ أقرب مركز شرطة، أو يتواصل معهم على الرقمين الآتيين: 0541203043 - 0555517490.

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الشاب "الصاعدي" مفقود مكة يدخل يومه التاسع.. وأسرته تناشد البحث عنه
سبق

جدَّد ذوو فقيد مكة الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" مناشدتهم البحث عن ابنهم الذي اختفى عن الأنظار قبل تسعة أيام بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة، ولم يعثروا عليه حتى الآن، ويعاني اعتلالات نفسية.

وقالت أسرته لـ"سبق": منذ يوم الأحد قبل الماضي خرج إبراهيم من المنزل في حي المقرح بمكة المكرمة، واستقل مركبة أخيه من نوع "ليكزس" بيضاء اللون، موديل 98، ورقم اللوحة (ب د ه - 4141)، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأشارت "أسرته" إلى أنه عقب نشر "سبق" تفاصيل اختفائه الاثنين الماضي وردهم اتصال من أحد قراء الصحيفة، يفيدهم بأن الشاب ذو المواصفات المنشورة في الصحيفة استوقفه يوم إعلان اختفائه على طريق محافظة رابغ بعد نفاد وقود سيارته. لافتًا إلى أنه قدَّم له الخدمة، وأوصله إلى محطة الوقود، وأعاده إلى مركبته. فيما فوجئ في ساعة متأخرة من اليوم نفسه بصورة الشخص على قائمة المفقودين من خلال خبر "سبق"؛ ما اضطره إلى التواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادثة.

ولفتت "أسرته" إلى أنها لا تزال في حالة استنفار منذ تسعة أيام للبحث عنه في مكة والمواقع التي شوهد فيها، ولم تجد له أثرًا.

وطالبت أسرته الجميع وفرق التطوع بمساعدتهم، وتكثيف البحث عنه، من أجل العثور عليه على وجه السرعة، ولاسيما أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن اختفاء الشاب بعنوان "الصاعدي مفقود مكة خرج ولم يعد.. وذووه يناشدون البحث عنه"، ناشدت فيه أسرته مساعدتهم في البحث عن ابنهم "إبراهيم" البالغ من العمر 29 عامًا، والمفقود في ظروف غامضة، الذي يعاني اعتلالات نفسية منذ خمس سنوات. مبينين أنه أخذ سيارة أخيه دون معرفة وجهته التي يريدها.

وناشد ذووه كل من يشاهده أو يملك أية معلومات عنه أن يبلِّغ أقرب مركز شرطة، أو يتواصل معهم على الرقمين الآتيين: 0541203043 - 0555517490.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
01:06 AM

الشاب "الصاعدي" مفقود مكة يدخل يومه التاسع.. وأسرته تناشد البحث عنه

يعاني اعتلالات نفسية.. وشوهد بطريق محافظة رابغ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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جدَّد ذوو فقيد مكة الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" مناشدتهم البحث عن ابنهم الذي اختفى عن الأنظار قبل تسعة أيام بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة، ولم يعثروا عليه حتى الآن، ويعاني اعتلالات نفسية.

وقالت أسرته لـ"سبق": منذ يوم الأحد قبل الماضي خرج إبراهيم من المنزل في حي المقرح بمكة المكرمة، واستقل مركبة أخيه من نوع "ليكزس" بيضاء اللون، موديل 98، ورقم اللوحة (ب د ه - 4141)، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأشارت "أسرته" إلى أنه عقب نشر "سبق" تفاصيل اختفائه الاثنين الماضي وردهم اتصال من أحد قراء الصحيفة، يفيدهم بأن الشاب ذو المواصفات المنشورة في الصحيفة استوقفه يوم إعلان اختفائه على طريق محافظة رابغ بعد نفاد وقود سيارته. لافتًا إلى أنه قدَّم له الخدمة، وأوصله إلى محطة الوقود، وأعاده إلى مركبته. فيما فوجئ في ساعة متأخرة من اليوم نفسه بصورة الشخص على قائمة المفقودين من خلال خبر "سبق"؛ ما اضطره إلى التواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادثة.

ولفتت "أسرته" إلى أنها لا تزال في حالة استنفار منذ تسعة أيام للبحث عنه في مكة والمواقع التي شوهد فيها، ولم تجد له أثرًا.

وطالبت أسرته الجميع وفرق التطوع بمساعدتهم، وتكثيف البحث عنه، من أجل العثور عليه على وجه السرعة، ولاسيما أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن اختفاء الشاب بعنوان "الصاعدي مفقود مكة خرج ولم يعد.. وذووه يناشدون البحث عنه"، ناشدت فيه أسرته مساعدتهم في البحث عن ابنهم "إبراهيم" البالغ من العمر 29 عامًا، والمفقود في ظروف غامضة، الذي يعاني اعتلالات نفسية منذ خمس سنوات. مبينين أنه أخذ سيارة أخيه دون معرفة وجهته التي يريدها.

وناشد ذووه كل من يشاهده أو يملك أية معلومات عنه أن يبلِّغ أقرب مركز شرطة، أو يتواصل معهم على الرقمين الآتيين: 0541203043 - 0555517490.

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