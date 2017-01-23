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أهالي يدمة ومراكزها: المحكمة بلا قاضٍ.. ومعاملاتنا متوقفة

ناشدوا رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد 8 أشهر من التعطل

ناشد أهالي محافظة يدمة والمراكز التابعة لها رئيسَ مجلس القضاء الأعلى، النظر في وضعهم، على خلفية تراكم القضايا بالمحكمة منذ ثمانية شهور، بسبب عدم وجود قاضٍ؛ مما أدى إلى تأخر إنهاء معاملات المواطنين.

وقال عدد من المراجعين: عدم وجود قاض بالمحكمة تسبب في تعطل معاملاتنا وتأخيرها.

وطالَبَ المواطنون رئيسَ مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض في المحكمة لإنهاء القضايا والمعاملات المتعطلة.

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أهالي يدمة ومراكزها: المحكمة بلا قاضٍ.. ومعاملاتنا متوقفة
سبق

ناشد أهالي محافظة يدمة والمراكز التابعة لها رئيسَ مجلس القضاء الأعلى، النظر في وضعهم، على خلفية تراكم القضايا بالمحكمة منذ ثمانية شهور، بسبب عدم وجود قاضٍ؛ مما أدى إلى تأخر إنهاء معاملات المواطنين.

وقال عدد من المراجعين: عدم وجود قاض بالمحكمة تسبب في تعطل معاملاتنا وتأخيرها.

وطالَبَ المواطنون رئيسَ مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض في المحكمة لإنهاء القضايا والمعاملات المتعطلة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
01:24 PM

أهالي يدمة ومراكزها: المحكمة بلا قاضٍ.. ومعاملاتنا متوقفة

ناشدوا رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد 8 أشهر من التعطل

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بندر آل فطيح - نجران
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ناشد أهالي محافظة يدمة والمراكز التابعة لها رئيسَ مجلس القضاء الأعلى، النظر في وضعهم، على خلفية تراكم القضايا بالمحكمة منذ ثمانية شهور، بسبب عدم وجود قاضٍ؛ مما أدى إلى تأخر إنهاء معاملات المواطنين.

وقال عدد من المراجعين: عدم وجود قاض بالمحكمة تسبب في تعطل معاملاتنا وتأخيرها.

وطالَبَ المواطنون رئيسَ مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض في المحكمة لإنهاء القضايا والمعاملات المتعطلة.

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