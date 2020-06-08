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الهلال يجهز صالات تدريب لاعبيه في منازلهم .. بيتك يناديك

تحت شعار "تمرن مع أبطال آسيا"

يدشن الهلال ، الأحد المقبل ، البث المباشر لتدريبات لاعبي الفريق الكروي الأول من منازلهم، داعيًا جماهيره إلى المشاركة مع اللاعبين.

وأشار الهلال، إلى أنه وبالتعاون مع شركة «أفا» للمعدات الرياضية، تم تجهيز منازل جميع اللاعبين، بصالة تدريبات توفر جميع احتياجات العمل، واللياقة، مشيرًا إلى أن متابعة البث المباشر يصحبه عدد من الجوائز القيمة.
يُذكر أن لاعبي الهلال يواصلون تمارينهم بشكل يومي، منذ تعليق المنافسات الرياضية من قِبل وزارة الرياضة منتصف مارس الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يجهز صالات تدريب لاعبيه في منازلهم .. بيتك يناديك
سبق

يدشن الهلال ، الأحد المقبل ، البث المباشر لتدريبات لاعبي الفريق الكروي الأول من منازلهم، داعيًا جماهيره إلى المشاركة مع اللاعبين.

وأشار الهلال، إلى أنه وبالتعاون مع شركة «أفا» للمعدات الرياضية، تم تجهيز منازل جميع اللاعبين، بصالة تدريبات توفر جميع احتياجات العمل، واللياقة، مشيرًا إلى أن متابعة البث المباشر يصحبه عدد من الجوائز القيمة.
يُذكر أن لاعبي الهلال يواصلون تمارينهم بشكل يومي، منذ تعليق المنافسات الرياضية من قِبل وزارة الرياضة منتصف مارس الماضي.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
10:11 PM

الهلال يجهز صالات تدريب لاعبيه في منازلهم .. بيتك يناديك

تحت شعار "تمرن مع أبطال آسيا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,336

يدشن الهلال ، الأحد المقبل ، البث المباشر لتدريبات لاعبي الفريق الكروي الأول من منازلهم، داعيًا جماهيره إلى المشاركة مع اللاعبين.

وأشار الهلال، إلى أنه وبالتعاون مع شركة «أفا» للمعدات الرياضية، تم تجهيز منازل جميع اللاعبين، بصالة تدريبات توفر جميع احتياجات العمل، واللياقة، مشيرًا إلى أن متابعة البث المباشر يصحبه عدد من الجوائز القيمة.
يُذكر أن لاعبي الهلال يواصلون تمارينهم بشكل يومي، منذ تعليق المنافسات الرياضية من قِبل وزارة الرياضة منتصف مارس الماضي.

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