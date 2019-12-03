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"السديس" يدشن آليات النظافة الجديدة بالمسجد الحرام "ساحة"

كنس وتنظيف البلاط وشفط وتجفيف بقايا الماء عبر تقنية متطورة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم, آليات النظافة الجديدة المخصصة لتنظيف الساحات الداخلية والخارجية بالمسجد الحرام "ساحة", التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية.

وشارك الرئيس العام في أعمال التنظيف بساحات المسجد الحرام من خلال قيادة الآلية بنفسه وتجربة مزاياها الفريدة للتأكد من فاعليتها في تنظيف وتطهير وتنشيف ساحات المسجد الحرام، مبدياً إعجابه بما تحمله الآليات من تقنيات حديثة وفريدة تجمع من خلالها أغلب خدمات آليات النظافة في آلة واحدة.

وتتوفر آليات النظافة الجديدة "ساحة" بحجمين مختلفين، حيث يقدر وزن الكبيرة بطنين ونصف وهي مخصصة للساحات الخارجية، أما الصغيرة فبوزن 800 كيلو جرام ومخصصة للساحات الداخلية.

وتتعدد مهامها بين كنس وتنظيف بلاط المسجد الحرام وشفط وتجفيف بقايا الماء من خلال تكنولوجيا متطورة تعمل على خلط مستحضرات التنظيف بطريقة إلكترونية، كما زودت بشاشة إلكترونية لقياس مستويات المياه ومستحضرات التنظيف داخلها ونوع الخدمة التي تقدمها لتسهل أداء أعمالها بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته.

وتتميز آليات النظافة الجديدة بتصميم وخدمات خاصة لتسهيل عملها في المسجد الحرام، حيث تعمل باستخدام بطاريات ليثيوم ذات كفاءة عالية "بدلاً من الوقود" تخولها للعمل ما بين ستة إلى سبع ساعات متواصلة مع تميزها بتوفير 60% نسبة البطارية خلال ربع ساعة فقط.

وتم إجراء دراسات كثيفة مع شركات مختصة في نفس المجال لتكون صديقة للبيئة ومنخفضة الصوت ومراعية لإجراءات السلامة والكفاءة بمظهر مناسب مما يسهم في تقديم أفضل وأحدث الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما .

السديس يدشن آليات النظافة الجديدة ساحة وكالة الشؤون الفنية والخدمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يدشن آليات النظافة الجديدة بالمسجد الحرام "ساحة"
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم, آليات النظافة الجديدة المخصصة لتنظيف الساحات الداخلية والخارجية بالمسجد الحرام "ساحة", التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية.

وشارك الرئيس العام في أعمال التنظيف بساحات المسجد الحرام من خلال قيادة الآلية بنفسه وتجربة مزاياها الفريدة للتأكد من فاعليتها في تنظيف وتطهير وتنشيف ساحات المسجد الحرام، مبدياً إعجابه بما تحمله الآليات من تقنيات حديثة وفريدة تجمع من خلالها أغلب خدمات آليات النظافة في آلة واحدة.

وتتوفر آليات النظافة الجديدة "ساحة" بحجمين مختلفين، حيث يقدر وزن الكبيرة بطنين ونصف وهي مخصصة للساحات الخارجية، أما الصغيرة فبوزن 800 كيلو جرام ومخصصة للساحات الداخلية.

وتتعدد مهامها بين كنس وتنظيف بلاط المسجد الحرام وشفط وتجفيف بقايا الماء من خلال تكنولوجيا متطورة تعمل على خلط مستحضرات التنظيف بطريقة إلكترونية، كما زودت بشاشة إلكترونية لقياس مستويات المياه ومستحضرات التنظيف داخلها ونوع الخدمة التي تقدمها لتسهل أداء أعمالها بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته.

وتتميز آليات النظافة الجديدة بتصميم وخدمات خاصة لتسهيل عملها في المسجد الحرام، حيث تعمل باستخدام بطاريات ليثيوم ذات كفاءة عالية "بدلاً من الوقود" تخولها للعمل ما بين ستة إلى سبع ساعات متواصلة مع تميزها بتوفير 60% نسبة البطارية خلال ربع ساعة فقط.

وتم إجراء دراسات كثيفة مع شركات مختصة في نفس المجال لتكون صديقة للبيئة ومنخفضة الصوت ومراعية لإجراءات السلامة والكفاءة بمظهر مناسب مما يسهم في تقديم أفضل وأحدث الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما .

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
02:45 PM
اخر تعديل
03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:14 PM

"السديس" يدشن آليات النظافة الجديدة بالمسجد الحرام "ساحة"

كنس وتنظيف البلاط وشفط وتجفيف بقايا الماء عبر تقنية متطورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم, آليات النظافة الجديدة المخصصة لتنظيف الساحات الداخلية والخارجية بالمسجد الحرام "ساحة", التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية.

وشارك الرئيس العام في أعمال التنظيف بساحات المسجد الحرام من خلال قيادة الآلية بنفسه وتجربة مزاياها الفريدة للتأكد من فاعليتها في تنظيف وتطهير وتنشيف ساحات المسجد الحرام، مبدياً إعجابه بما تحمله الآليات من تقنيات حديثة وفريدة تجمع من خلالها أغلب خدمات آليات النظافة في آلة واحدة.

وتتوفر آليات النظافة الجديدة "ساحة" بحجمين مختلفين، حيث يقدر وزن الكبيرة بطنين ونصف وهي مخصصة للساحات الخارجية، أما الصغيرة فبوزن 800 كيلو جرام ومخصصة للساحات الداخلية.

وتتعدد مهامها بين كنس وتنظيف بلاط المسجد الحرام وشفط وتجفيف بقايا الماء من خلال تكنولوجيا متطورة تعمل على خلط مستحضرات التنظيف بطريقة إلكترونية، كما زودت بشاشة إلكترونية لقياس مستويات المياه ومستحضرات التنظيف داخلها ونوع الخدمة التي تقدمها لتسهل أداء أعمالها بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته.

وتتميز آليات النظافة الجديدة بتصميم وخدمات خاصة لتسهيل عملها في المسجد الحرام، حيث تعمل باستخدام بطاريات ليثيوم ذات كفاءة عالية "بدلاً من الوقود" تخولها للعمل ما بين ستة إلى سبع ساعات متواصلة مع تميزها بتوفير 60% نسبة البطارية خلال ربع ساعة فقط.

وتم إجراء دراسات كثيفة مع شركات مختصة في نفس المجال لتكون صديقة للبيئة ومنخفضة الصوت ومراعية لإجراءات السلامة والكفاءة بمظهر مناسب مما يسهم في تقديم أفضل وأحدث الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما .

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