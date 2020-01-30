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النسخة "4" لمبادرة مستقبل الاستثمار تعقد خلال 28-29 أكتوبر 2020

تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات المستقبلية

أعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الخميس أن موعد انعقاد النسخة الرابعة لعام 2020م خلال الفترة 28-29 من أكتوبر في الرياض.


وأوضحت المبادرة أن النسخة الرابعة تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.

مبادرة مستقبل الاستثمار الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النسخة "4" لمبادرة مستقبل الاستثمار تعقد خلال 28-29 أكتوبر 2020
سبق

أعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الخميس أن موعد انعقاد النسخة الرابعة لعام 2020م خلال الفترة 28-29 من أكتوبر في الرياض.


وأوضحت المبادرة أن النسخة الرابعة تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
02:26 PM

النسخة "4" لمبادرة مستقبل الاستثمار تعقد خلال 28-29 أكتوبر 2020

تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الخميس أن موعد انعقاد النسخة الرابعة لعام 2020م خلال الفترة 28-29 من أكتوبر في الرياض.


وأوضحت المبادرة أن النسخة الرابعة تهدف إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل مستقبل الاستثمار العالمي.

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