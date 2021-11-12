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بلاغ كاذب يُعيد طائرة "مصر للطيران" المتجهة من السعودية للقاهرة إلى الدمام

زعم وجود قنبلة على الرحلة

أعلنت شركة مصر للطيران تلقي قائد طائرة متجهة من السعودية إلى مصر بلاغاً بوجود قنبلة على متن الرحلة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن قائد الرحلة رقم MS2688، المتجهة من مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية إلى مطار القاهرة الدولي، قرّر العودة لمطار الدمام، بسبب بلاغ بوجود قنبلة على الرحلة، بناءً على تعليمات السلطات في المملكة.

وأوضحت الشركة، أن الطائرة عادت مرة ثانية إلى مطار الملك فهد، وهبطت بسلام، وبعد الكشف الأمني من قِبل السلطات في السعودية، وتفتيش الطائرة، تبيّن أنه تهديدٌ كاذب.

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بلاغ كاذب يُعيد طائرة "مصر للطيران" المتجهة من السعودية للقاهرة إلى الدمام
سبق

أعلنت شركة مصر للطيران تلقي قائد طائرة متجهة من السعودية إلى مصر بلاغاً بوجود قنبلة على متن الرحلة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن قائد الرحلة رقم MS2688، المتجهة من مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية إلى مطار القاهرة الدولي، قرّر العودة لمطار الدمام، بسبب بلاغ بوجود قنبلة على الرحلة، بناءً على تعليمات السلطات في المملكة.

وأوضحت الشركة، أن الطائرة عادت مرة ثانية إلى مطار الملك فهد، وهبطت بسلام، وبعد الكشف الأمني من قِبل السلطات في السعودية، وتفتيش الطائرة، تبيّن أنه تهديدٌ كاذب.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:25 PM

بلاغ كاذب يُعيد طائرة "مصر للطيران" المتجهة من السعودية للقاهرة إلى الدمام

زعم وجود قنبلة على الرحلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مصر للطيران تلقي قائد طائرة متجهة من السعودية إلى مصر بلاغاً بوجود قنبلة على متن الرحلة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن قائد الرحلة رقم MS2688، المتجهة من مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية إلى مطار القاهرة الدولي، قرّر العودة لمطار الدمام، بسبب بلاغ بوجود قنبلة على الرحلة، بناءً على تعليمات السلطات في المملكة.

وأوضحت الشركة، أن الطائرة عادت مرة ثانية إلى مطار الملك فهد، وهبطت بسلام، وبعد الكشف الأمني من قِبل السلطات في السعودية، وتفتيش الطائرة، تبيّن أنه تهديدٌ كاذب.

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