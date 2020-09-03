"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-03
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:24 AM
"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: الجموم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.